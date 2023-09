Allgemein | STAR NEWS

Auf Instagram: Patricia Blanco wünscht sich Aussöhnung mit ihrem Vater Roberto Blanco

DE Deutsche Promis - Patricia Blanco (52) gibt sich derzeit etwas zahmer auf Instagram, als ihre Follower*innen sie sonst kennen. Die Reality-TV-Darstellerin nimmt bekanntlich sonst kein Blatt vor den Mund, stritt zuletzt nach ihrer Trennung von Millionär Andreas Ellermann (58) um den Auszug aus dessen Villa. Jetzt will sie Frieden – mit ihrem Vater, Schlagerstar Roberto Blanco (86).

Ein bisschen Frieden

Patricia ist eine von zwei ehelichen Töchtern, die Roberto mit seiner Ehefrau Mireille hatte, mit der er von 1964 bis 2012 verheiratet war. Das Verhältnis zu ihrem Vater ist jedoch seit vielen Jahren zerrüttet, was auch dadurch nicht besser wurde, dass Patricia sich lautstark in den Medien über ihn beschwerte. Er zweifelte die Aussicht, dass die beiden sich je aussöhnen können, immer wieder an: "Vielleicht versöhnt sich Trump auch mit Nordkorea", grummelte er 2019 als Gast bei ‘Guten Morgen Deutschland’.

Patricia Blanco wünscht sich eine Aussöhnung

Die geschmähte Tochter nahm schon mehrfach Anläufe, mit ihrem Vater Frieden zu schließen. "Das stimmt mich sehr, sehr traurig. (...) Ich habe mit meinem Vater Frieden geschlossen, aber anscheinend ist das auf der Gegenseite, so wie ich das beurteilen kann, schwierig", sagte sie damals in Reaktion auf seinen Spruch in einem Video. "Ich finde, irgendwann ist auch mal gut." Nachdem sie ihren Vater jedoch jahrelang mit Vorwürfen bombardiert hat, stößt sie auf taube Ohren. Wird es dieses mal auch so sein? Patricia nimmt den Wiesn-Auftritt ihres Vaters beim Oktoberfest zum Anlass, ihm zu gratulieren: "Bin stolz auf dich. Du rockst die Bude, bist ein Entertainer", sagte sie. Dann kämpft sie mit den Tränen: "Er hat mir so viel beigebracht. So viele Dinge, die ich früher nicht gesehen habe. Heute sehe ich es", erklärte sie und fuhr fort: "Wisst ihr, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es gar kein Problem mehr gibt. Er muss mir verzeihen und ich ihm. Und das tue ich. Ich hoffe, wir kriegen das alles noch geregelt. Ich liebe dich über alles", sagte Patricia Blanco an ihren Vater gerichtet. Ob ihre Worte bei ihm Gehör finden?

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress