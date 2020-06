Allgemein | STAR NEWS

Patricia Blanco im Glück: Die Reality-Queen ist verlobt

DE German Stars - Patricia Blanco (49) schwebt auf Wolke sieben. Ihr Freund Andreas Ellermann (55) hat der Reality-Darstellerin ('Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!') einen Antrag gemacht.

Antrag im Nobelrestaurant

Der große Moment fand an Andreas' Geburtstag im Fischereihafen Restaurant in Hamburg statt. Der Nobelschuppen mit Blick über den Hafen der Hansestadt war früher ein beliebter Anlaufpunkt für Patricia und ihren Vater, den Schlagersänger Roberto Blanco (83). Nach der Luxus-Mahlzeit von Kaviar und Austern soll Andreas dann einen Ring hervorgezaubert und die Frage aller Fragen gestellt haben. Klar, dass Patricia sofort Ja sagte.

Patricia Blanco denkt an ihren Vater Roberto

"Das ist die erste Verlobung in meinem Leben, ich habe nicht eine Minute gezögert", so eine aufgeregte Patricia gegenüber 'Bild'. "Andreas ist der Mann meines Lebens. Es hätte mir viel bedeutet, wenn mein Vater dabei gewesen wäre. Aber wir haben ja keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, er freut sich für mich." Das ist ein Punkt in Patricias Leben, der Andreas besonders schmerzt: „Ich habe immer versucht, zwischen Roberto und Patricia zu vermitteln, ihn nach Hamburg eingeladen. Er wollte aber nicht. Traurig."

Doch mit Roberto Blancos Tochter ist sein Glück jetzt perfekt. "Vom ersten Moment an wusste ich, dass Patricia die Frau an meiner Seite werden soll. Ich habe ja schon zwei Ehen hinter mir. Vor Aufregung hätte ich fast den Ring zu Hause vergessen." Wie gut, dass er sich im letzten Moment erinnerte — jetzt kann Patricia Blanco die Hochzeit planen.