Patricia Blanco: Ich bin keine „Hausbesetzerin“

DE Deutsche Promis - Patricia Blanco (52) wohnt auch mehrere Wochen nach der Trennung von Andreas Ellermann (58) noch immer in dessen Hamburger Luxusvilla. Das war zunächst auch so abgemacht, als sich die Reality-Darstellerin und der Moderator und Immobilien-Investor nach vier Jahren Beziehung trennten. Der Hamburger zog bereitwillig in ein Hotel, wo es ihm auch zunächst gut gefiel. Eine friedliche Trennung, wie es schien.

"Das geht mir persönlich jetzt ein bisschen zu weit"

Doch dann zogen Schatten auf im Paradies. Beide fingen an, in den Medien gegen einander zu sticheln, und Patricias Wohnsituation wurde zum dramatischen Zankapfel, denn ihrem Gönner riss allmählich der Geduldsfaden. "Sie zieht nicht aus, sie wehrt sich mit Kochlöffeln", schimpfte Andreas in seiner Instagram Story. Eine angebotene Wohnung habe sie abgelehnt: "Da will sie nicht rein." Doch Patricia will nicht als Hausbesetzerin dargestellt werden. Sie müsse sich jetzt wehren, so die Tochter von Roberto Blanco (86) im RTL-Interview. "Das geht mir persönlich jetzt ein bisschen zu weit."

Patricia Blanco ist nach wie vor zuversichtlich

Patricia Blanco erklärte, dass sie das Haus noch nicht verlassen habe, obwohl sie viele Wohnungen vorgeschlagen habe — zu einer Einigung sei es aber bislang noch nicht gekommen. "So einfach ist es nicht, sofort eine Wohnung zu finden. Das ist das, was ich dann so schade finde, dass es medial so ganz anders dargestellt wird." Dabei hatten sie und Andreas Ellermann sich eigentlich nach den ersten Sticheleien wieder angenähert und auch ausgesprochen, und genau deswegen hofft Patricia nach wie vor auf eine gütliche Lösung. "Ich bin da sehr zuversichtlich, ich habe ihn sehr geliebt und liebe ihn auch immer noch", so Patricia Blanco.

Bild: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, patrick becher