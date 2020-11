Allgemein | STAR NEWS

Patricia Blanco: Endlich komplett mit neuen Brustwarzen

DE German Stars - Wer das öffentlich vollzogene Make-over von Patricia Blanco (49) auch nur ansatzweise verfolgt hat, kennt nicht nur die Freuden über gestraffte Gesichtszüge und Kurven, über sexy Po und Brüste, sondern hat wahrscheinlich auch die lautstark beklagten Rückschläge mitbekommen. Nummer eins (und zwei) auf der Liste: die verhunzten Brustwarzen, die nach der Brust-OP abgestorben waren. Doch es gibt endlich gute Nachrichten.

Patricia Blanco verlor ihre Brustwarzen durch Pfusch-OP

Mit dieser Transformation wurde Patricia, die die Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco ist, zum TV-Star: Um sich beim Blick in den Spiegel endlich leiden zu mögen, nahm sie nicht nur beachtliche 50 Kilo ab, sie begab sich auch mehrfach unters Messer. Mal wurde Fett abgesaugt, dann Haut gestrafft, dann Po und Busen aufgepolstert. Mit jeder OP sah sich Patricia ihrem Idealbild näher kommen, doch dann ging eine Operation schief. Bei einer Bruststraffung war die Durchblutung des Gewebes nicht gewährleistet – ihre Brustwarzen wurden schwarz und starben ab, zurück blieben zwei Löcher. "Ich hätte fast eine Blutvergiftung gehabt, hätte sterben können", klagte Patricia auf Instagram. Nach einer Not-Operation waren ihre Brüste gerettet, aber dort, wo Nippel sein sollten, war nun nur noch glatte Haut.

3D-Tattoos retten Patricias Look

Zwei Jahre nach dem traumatischen Erlebnis will sich Patricia nicht länger damit abfinden und begab sich, begleitet von Kameras natürlich, in eine Beauty-Klinik in Essen, wo 3D-Tätowierungen täuschend echt aussehende Brustwarzen auf ihre Brüste zauberten. Verschiedene Farbschattierungen erzielen einen täuschend echten 3D-Effekt, sodass Patricia endlich wieder in den Spiegel blicken und sich wie eine normale Frau fühlen kann. Allerdings konnte wegen des vernarbten Gewebes an dieser Stelle kein Permanent-Tattoo gestochen, sondern lediglich die oberste Hautschicht bearbeitet werden. So muss Patricia alle paar Jahre zum Nachstechen. "Für das, was mir widerfahren ist, habe ich jetzt das optimale Ergebnis. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, aber ich bin jetzt sehr, sehr happy und dankbar für meine neuen schönen Brüste mit Brustwarzen", sagte Patricia im Gespräch mit 'Bild'. "Auch im Hinblick auf meine Partnerschaft freue ich mich. Ich fühle mich jetzt wieder wie eine Frau." Ihr Partner Andreas Ellermann wird sich sicher mit ihr freuen.