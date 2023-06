Allgemein | STAR NEWS

Party mit Kiwi: Andrea Kiewel bekommt eine neue Show bei Sat.1

DE Deutsche Promis - Andrea Kiewel (58) kommt mit ihrer fröhlichen Art gut an. Seit über zwanzig Jahren, mit einer kleinen Unterbrechung, führt sie durch den 'ZDF Fernsehgarten'. Nun hat sich die Konkurrenz die Entertainerin geschnappt.

Kiwis große Partynacht

Allerdings nicht exklusiv, da müssen sich die 'Fernsehgarten'-Fans keine Sorgen machen. Für Sat.1 wird sie demnächst vier Mal im Jahr 'Kiwis große Partynacht' moderieren und der Privatsender verspricht eine große Sause. "Bei Kiwi wird mit den Heldinnen und Helden der deutschen Musik gesungen, getanzt, gelacht und gefeiert", wurde laut 'Bunte' auf den Screenforce Days 2023 das neue Projekt der Berlinerin angekündigt. Also ein bisschen wie der 'Fernsehgarten', aber vielleicht ein wenig wilder, denn schließlich geschieht es nicht am hellichten Tag wie bei dem Fernsehklassiker, sondern in den Abendstunden.

Andrea Kiewel braucht ein neues Ritual

Für ihre neue Show muss sich Andrea Kiewel dann wohl auch ein neues Ritual einfallen lassen. Das Fernsehgesicht gibt offen zu, unglaublich abergläubisch zu sein. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger sprach sie in deren Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau' auch über ihr Ritual, mit dem sie jeden 'Fernsehgarten' beginnt. "Ich gehe nicht aus dem Redaktionsgebäude raus und auf die Bühne, bevor mein Chef mir nicht über die Schulter gespuckt hat. Und wir bedanken uns natürlich auch nicht. Weil wenn dir jemand Glück wünscht, sagst du nicht danke. Dann sagst du zum Beispiel: 'Wird schon schiefgehen'."

Den Aberglauben hat sie von ihrem Papa beigebracht bekommen und er sitzt tief. "Ich würde zum Beispiel niemals meine Handtasche auf die Erde stellen, weil mein Vater mir beibrachte, dann läuft das Geld davon." Dann scheint Andrea Kiewel wohl ihre Handtasche richtig untergebracht zu haben, denn mit ihrem neuen Engagement dürfte sich ihre finanzielle Situation weiter verbessert haben.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images