Andrea Kiewel atmet auf: Endlich ein Lebenszeichen von ihrem Partner

DE Deutsche Promis - Andrea Kiewel (58) hat in Israel ihre Heimat gefunden und ihr Herz verloren. Mit ihrem Partner lebt die Moderatorin seit mehreren Jahren in einer kleinen Wohnung in Tel Aviv. Doch als am 7. Oktober ein Hamas-Angriff auf ahnungslose Besucher*innen eines Musikfestivals und die Bewohner*innen eines Kibbuz stattfand, änderte sich auch ihr Leben auf einen Schlag.

Andrea Kiewel bangte um ihren Partner

Der Lebensgefährte der gebürtigen Berlinerin ging fort, um mit der israelischen Armee zu kämpfen und lange wusste sie nicht, wo er sich aufhielt und ob er überhaupt noch am Leben war. Bis sie jetzt den Anruf erhielt, der sie aufatmen ließ: "Auf dem Display steht sein Name. Er sagt: ‘Ich bin raus. Ich komme nach Hause'. Ich schreie, hüpfe, juble vor Glück. Mitten im Ikea-Markt zwischen einem Hot-Dog-Stand und dem Kundenservice fühle ich mich unendlich leicht. Und mein Herz, das seit dem 7. Oktober in tausend Einzelteile zerlegt ist, fügt sich zusammen wie ein Bücherregal aus dem Ikea-Katalog. Es ist das Beste, Beste, was passieren konnte!", beschrieb sie den Moment gegenüber 'bild.de’ . "Wir sind wieder zusammen! Wir haben uns wieder!"

Gezeichnet vom Erlebten

So groß ihre Freude auch ist, ihren Liebsten wieder bei sich zu haben, so schwingt auch Sorge mit: "Mein Körper ist kaputt", habe er ihr zugeflüstert, als sie sich wiedersahen. "Alle, die schon einmal über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sind für etwas, das ihnen alles bedeutet, wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr kann. Wenn man seelisch und körperlich im Dispo, im Minus ist", erklärte Andrea. Und sie verspricht: "Ich werde ihn heilen. Ihn wieder zum Lachen bringen. Ihn glücklich machen. Sonnig."

Ihr ansteckendes Lachen musste sie auch kurz vor Weihnachten zeigen, als sie in dieser schwierigen Zeit nach Deutschland fliegen und die erste ihrer vier Shows ‘Kiwis große Partynacht’ drehen musste. "Oh weh, es war ganz furchtbar", sagte sie rückblickend gegenüber ‘Bunte’. "Erstens des Krieges in meiner Heimat wegen und zweitens, weil ich mich doch so unendlich auf meine Show gefreut habe." Doch in der Show, die am 5. Januar von Sat.1 ausgestrahlt wird, steckt für sie auch eine Botschaft: "Kiwis große Partynacht' ist die Sonne in meinen dunkelsten Nächten. Sie ist der Beweis dafür, dass ein freudiges Miteinander und gute Musik ein großes Glück bedeuten, was alles erstrahlen lässt", betonte Andrea Kiewel.

Bild: picture alliance / Thomas Reiner - ThomasReiner.pro | Thomas Reiner - ThomasReiner.pro