Paris Hilton: Style-Ikone bringt Jogging-Anzüge heraus

DE Showbiz - Reality-Star Paris Hilton (41) hat eine eigene Kollektion von Trainingsanzügen herausgebracht und dabei ihre Vorliebe für Nicki-Stoff entdeckt.

Schön bequem

Nun ist es nicht so, dass die Welt die sogenannte Leisure Wear nicht schon vor der illustren Erbin entdeckt hätte, aber die DJane hat schon ihren eigenen Stil und 18 Millionen Follower, die ihr die Dinger aus der Hand reißen. Wie am Montag, als sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, dass es jetzt eine limitierte Auswahl der von ihr kreierten Wohlfühl-Anzüge gibt: "Seit den 2000er Jahren sind Trainingsanzüge legendär. Seit dieser Zeit habe ich Hunderte von ihnen gesammelt und bin jetzt so begeistert, dass ich meine eigene legendäre Trainingsanzug-Kollektion vorstellen kann."

Paris Hilton war überall dabei

Die Amerikanerin betonte, dass sie hier nicht nur ihren Namen hergegeben habe, sondern sehr wohl bei allem involviert gewesen sei. "Ich hatte so einen Spaß, bei dem gesamten Design-Prozess dabei zu sein, ob es nun die Auswahl und das Testen des weichsten Nicki-Stoffes war oder sicher zu stellen, dass alle Details und Verzierungen auch stimmten. Kauft die limitierte Kollektion in unserem Flash Sale und seid die ersten, die sie tragen." Dieser Aufforderung konnten ihre Fans nicht widerstehen und kauften fleißig. Für den Anzug, den es in Pink, Blau, Weiß und Schwarz gab, blätterten sie umgerechnet 108 Euro hin. Dazu konnten sie noch T-Shirts mit den Slogans 'Iconic', 'Boss Babe' und 'Wifey for Lifey' erstehen.

Der Flash Sale war so erfolgreich, dass die Anzüge gleich ausverkauft waren, aber Paris Hilton konnte alle trösten, die leer ausgegangen waren. Im Juni gibt es Nachschub, außerdem wird die Kollektion in einigen Geschäften zu kaufen sein. Die Rechnung ist jedenfalls aufgegangen und Paris Hilton kann sich darüber freuen, eine neue Erwerbsquelle ausfindig gemacht zu haben.

Bild: Janet Mayer/Startraksphoto.com