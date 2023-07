Allgemein | STAR NEWS

Paris Hilton feiert einen Meilenstein – und hat Ärger mit Tierschützer*innen

DE Showbiz - Paris Hilton (42) ist seit sechs Monaten Mutter. Die Unternehmerin, die ihren Mann Carter Reum im November 2022 heiratete, bekam im Januar dank einer Leihmutter den kleinen Phoenix.

“Mami liebt dich so sehr”

Die Amerikanerin präsentiert ihren Nachwuchs relativ selten, aber die sechs Monate mussten dann doch gefeiert werden. Auf Instagram zeigte die DJane, wie sie in einem Haus in einem rosafarbenen Trainingsanzug auf einem rosafarbenen Teppich ihren kleinen Augenstern in den Armen hält. "Diese Barbie ist eine Mama", schrieb sie dann auch in Anspielung auf all das Rosa. "Mein kleiner Junge, Phoenix, ist heute 6 Monate alt. Er ist meine Welt und macht mein Leben so komplett. Ich kann es kaum erwarten, all die magischen Erinnerungen zu erleben, die wir gemeinsam schaffen werden!" Sie kann ihr Glück kaum fassen: "Mami liebt dich so sehr, mein kleiner Engel!"

Paris Hilton bekommt Ärger mit PETA

Paris Hiltons kleiner Schatz wird ihr dann auch sicherlich helfen, damit fertig zu werden, dass die Tierschutz-Organisation PETA sie in einer Kampagne zur Zielscheibe macht. Die Fernsehpersönlichkeit hat sich nämlich wieder einen Chihuahua zugelegt. Das ist ja nicht so schlimm, aber die Tierschützer*innen kreiden dem Star an, dass er sich keinen Hund aus dem Tierheim geholt hat, schließlich gibt es genug leidende Vierbeiner, die auf eine neue Besitzerin hoffen. Und so wird man bald in ganz Los Angeles Poster sehen, worauf ein kleiner Hund in einem Zwinger zu sehen ist, der mit großen Augen in die Welt schaut und sagt "Paris Hilton, warum kümmerst du dich nicht um mich?" Um keinen weiteren Ärger zu vermeiden, könnte sich Paris Hilton vielleicht doch noch einen Chihuahua aus dem Tierheim zulegen.

Bild: Rod Lamkey/CNP/startraksphoto.com