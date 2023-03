Allgemein | STAR NEWS

Paris Hilton packt aus: Wie die Hotelerbin einst versuchte, Khloé Kardashian in einen Club zu schmuggeln

DE Showbiz - In wenigen Tagen ist es soweit: 'Paris: The Memoir' kommt in die Buchläden. Darin packt Paris Hilton (42) über ihr bisheriges Leben aus, und in dem hat sich so einiges ereignet, wie uns die bereits vorab veröffentlichten Passagen verraten.

Täuschend echte Verkleidungen

So erzählt die Hotelerbin in dem am 14. März erscheinenden Buch unter anderem davon, wie sie einst versuchte, die damals noch minderjährige Khloé Kardashian (die mittlerweile 38 ist) in einen Club in Los Angeles zu schmuggeln. Die 'Times' veröffentlichte die Anekdote. "Eines Abends versuchte ich, meine Schwester Nicky (Hilton), meine Cousine Farrah (Aldjufrie) und unsere Freundin Khloé Kardashian in die Bar One zu schmuggeln. Khloé und Farrah waren noch kleine Schulmädchen, also habe ich ihr ein volles Make-Up verpasst, mit einer langen roten Perücke und einem schwarzen Schlapphut."

Paris Hilton ließ ihre Fantasie spielen

Doch so wirklich überzeugt war wohl selbst Paris Hilton nicht, dass das Outfit ihrer Freundin die Türsteher an der Nase herumführen würde. Sie versuchte daher sogar den alten Comedy-Trick und "setzte Farrah auf jemandes Schultern, mit einem großen Trenchcoat." Doch die Enttäuschung war groß, denn ihnen wurde kein Einlass gewährt. "Wir hatten so viel Arbeit in unsere Verkleidungen gesteckt, wir waren ganz geschockt, dass wir nicht an der roten Samt-Absperrung vorbeikamen.(Ich weiß noch, wie ich dachte): Ihr müsst in Begleitung von jemand Berühmten sein." Was Paris Hilton in ihren jungen Jahren sonst noch so anstellte, erfahren wir in der kommenden Woche, wenn ihre Memoiren erscheinen.

