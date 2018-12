Allgemein | STAR NEWS

Paris Hilton: “Ich will Kinder”

Warum hat sich Paris Hilton (37) wirklich von Chris Zylka (33) getrennt?

Das ist die Frage, die sich die Unternehmerin und Reality-Darstellerin ('The Simple Life') zurzeit von allen Seiten anhören muss. Paris Hilton hatte sich vergangene Woche von ihrem Verlobten, dem Schauspieler Chris Zylka ('The Amazing Spider-Man') getrennt und war anschließend von der Weltpresse als 'Braut, die sich nicht traut' bezeichnet worden: Es ist bereits die dritte Verlobung der Hotelerbin, die nicht vor dem Altar endete. Was hält das It-Girl davon ab, den großen Schritt zu tun?

Am Mittwoch [28. November} sprach Paris Hilton in der US-Talkshow 'The Talk' erstmals darüber, was sie wirklich möchte, ohne näher darauf einzugehen, warum sie Chris Zylka jetzt doch nicht heiraten wird. Doch die gute Nachricht zuerst: "Es geht mir gut. Ich habe mir nur wirklich Zeit für mich selbst genommen", verriet die Unternehmerin. Zwar ging sie nicht auf Details der Trennung ein, deutete aber an, dass sie das Gefühl gehabt habe, es sei einfach nicht die richtige Entscheidung gewesen, Mrs. Zylka zu werden. "Wenn ich mich verliebe, dann immer Hals über Kopf […]. Ich stehe so sehr auf Disney- und Liebesgeschichten und dachte, jetzt bekomme ich mein Happy End, aber dann habe ich einfach erkannt, dass es nicht die richtige Entscheidung war."

Doch den Traum vom Glück hat Paris Hilton noch lange nicht aufgegeben: "Ich möchte eines Tages heiraten und Kinder haben, aber gerade jetzt konzentriere ich mich auf mich selbst und meine Arbeit."

