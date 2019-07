Allgemein | STAR NEWS

Paris Hilton: Haushälterin verklagt ihre Eltern

Eigentlich dürfte es den Eltern von Kultblondine Paris Hilton (38) nicht an dem nötigen Kleingeld fehlen. Dennoch scheint ihre ehemalige Haushälterin, Isabel Gonzalez, nicht ausreichend entlohnt worden zu sein.

Müssen Paris Hiltons' Eltern vor Gericht?

Isabel, die den Haushalt von Rick und Kathy Hilton schmiss, klagt das Ehepaar nun an, ihr mehrere tausend Dollar zu schulden. Sie habe stets hart arbeiten müssen, dafür angeblich aber keine Pausen machen dürfen. Laut des Promimagazins 'The Blast', das Einblick in die Gerichtsunterlagen erhalten hat, soll Isabel zwar ein wöchentliches Gehalt bekommen haben, ihre Überstunden hingegen wurden nicht bezahlt. Und davon habe sie reichlich absolviert.

Mehrere Anklagepunkte

Damit aber nicht genug: Die Haushälterin wirft den Hiltons zudem vor, die ihr zustehenden Mahlzeiten nicht bereitgestellt zu haben. Zu den weiteren Anklagepunkte zählen die nicht eingehaltenen Pausen sowie das Ausstehen des Gehalts nach der Beendigung des Dienstverhältnisses. Isabel Gonzalez verlangt ein Minimum von umgerechnet rund 22.000 Euro.

