Paris Hilton hat es endlich verraten: So heißt ihr kleiner Sohn

DE Showbiz - Seit einigen Wochen sind Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum (42) stolze Eltern eines kleinen Jungen. Der Sohn der Hotelerbin und des Geschäftsmannes kam per Leihmutter auf die Welt, und bislang hatten Mama und Papa den Namen ihres Sprösslings für sich behalten.

"Er ist so perfekt"

Am Dienstagabend (21. Februar) plauderte Paris das große Geheimnis schließlich aus. In der neuesten Folge ihres Podcasts 'This is Paris' verkündete die DJane: "Der Name meines wunderschönen kleinen Jungen ist Phoenix Barron Hilton Reum. Er ist so perfekt. Mutter zu sein ist einfach unglaublich." Pairs las zudem ein Kapitel ihrer Memoiren, die Mitte März herauskommen werden. Darin hat sie geschrieben: "Wenn alles gut gegangen ist, werden wir, wenn ihr das hier lest, einen kleinen Jungen haben. Wir wollen ihn Phoenix nennen, ein Name, den ich schon vor Jahren rausgesucht habe, als ich auf einer Weltkarte nach Städten und Ländern suchte, die zu Paris und London passen. Damit deutete sie auch schon an, wie sie eventuell eine Tochter nennen wird.

Paris Hilton ehrt ihren Großvater

Der Name ihres Sohnes sei mit viel Symbolik behaftet, so Paris Hilton. "(Der Phönix) erhebt sich aus der Asche und fliegt wieder. Ich möchte, dass mein Sohn in dem Wissen aufwächst, dass Katastrophen und Siege sich im Leben abwechseln und das uns das Hoffnung für die Zukunft gibt." Selbst wenn die Vergangenheit schmerzlich ist und die Gegenwart düster — es gibt Hoffnung. "Freiheit und Leid, Freude und Trauer, Liebe und Verlust."

Der Name Barron ist ihrem Großvater und "Mentor" Barron Hilton geschuldet, der 2019 im Alter von 91 Jahren gestorben war. "Ich habe so sehr zu ihm aufgesehen. Wir standen einander so nah, und ich vermisse ihn die ganze Zeit, daher wollte ich ihn mit dem Namen meines ersten Sohnes ehren", erklärte Paris Hilton.

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images