Paris Hilton: Für die Geburt ihres Sohnes schlich sie verkleidet ins Krankenhaus

DE Deutsche Promis - Paris Hilton (42) kennt den Preis des Ruhms. Wo die Hotelerbin auftaucht, lauern ihr die Paparazzi auf. Das ist natürlich einerseits gut fürs Geschäft, lässt sich aber nicht so einfach abstellen, wenn man wirklich mal Zeit für sich braucht.

Ein ganzes Leben in der Öffentlichkeit

Und die brauchte die DJane, als sie ihr erstes Kind per Leihmutter begrüßte. In diesem Fall lag der Socialite besonders viel daran, niemanden wissen zu lassen, dass es soweit ist, denn sie hatte noch nicht einmal ihrer Familie davon erzählt. Als es also soweit war, schlich sie sich in Verkleidung ins Krankenhaus, in dem ihr Sohn geboren wurde. Sie habe eine brünette Perücke und einen Kapuzenpulli getragen, plauderte Paris im Gespräch mit 'Harper's Bazaar' aus. "Mein ganzen Leben war so öffentlich, ich habe nie etwas ganz allein für mich gemacht."

Paris Hilton entdeckt ihre Mutterinstinkte

Bei der Geburt ihres ersten Kindes im vergangenen Monat sollte das anders werden, entschieden Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum. "Wir wollten die ganze Erfahrung ganz allein machen", erklärte der Star. Bislang haben die beiden noch nicht verraten, wie ihr gemeinsamer Sohn heißen soll. Sich an ihr neues Leben als Mutter zu gewöhnen sei ihr indes nicht schwergefallen. "Ich will ihn beschützen und möchte jede Sekunde bei ihm sein. Du hast diese Mutterinstinkte, die sich melden, das hatte ich nie zuvor. Ich fühle mich so vollendet", schwärmte die frisch gebackene Mutter Paris Hilton.

