Paris Hilton: ‘Der Ring gehört mir — ich habe dafür bezahlt!’

Zwei Millionen Dollar ist Paris Hiltons (37) Verlobungsring wert.

Die Unternehmerin und Reality-Ikone ('The simple Life') beansprucht das gute Stück für sich, auch wenn ihre Verlobung mit dem Schauspieler Chris Zylka (33) schon im letzten Monat in die Brüche ging.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Neuigkeit, dass sie ihren langjährigen Freund nicht heiraten würde, hatte Paris Hilton selbstbewusst verkündet, dass sie zwar nicht Chris Zylka, wohl aber ihren Diamantklunker behalten würde, mit dem ihr Ex ihr Anfang des Jahres einen Antrag gemacht hatte.

20 Karat und geschätzte zwei Millionen US-Dollar [rund 1,58 Millionen Euro] wert, wurde das Schmuckstück zum Stein des Anstoßes zwischen den ehemaligen Liebenden. Denn eigentlich wird von einer Braut, die sich nicht traut, erwartet, dass sie den Liebespfand an ihren geschassten Ex zurückgibt, wenn sie nicht vor dem Altar erscheint. Doch Paris Hilton sieht sich im recht, wenn es um den Besitz des Rings geht. Dabei liest sich ihre Argumentation allerdings etwas bizarr: Die Millionenerbin behauptet nämlich, dass Chris Zylka ohnehin keinen Penny für den Klunker ausgegeben habe, er habe ihn umsonst in seinen Besitz gebracht.

Am Mittwoch [26. Dezember] befragte 'TMZ.com' die Unternehmerin zu diesem Statement, und Paris Hilton bekräftigte ihre Geschichte: Es sei in der Tat sie selbst gewesen, die für den Diamanten bezahlt habe, mit Sponsoringdeals auf Social Media und anderen Publicitystunts. Ein rechtlich eher wackliges Argument, aber eines, das schon fast garantiert: Die letzte Schlacht im Ringkrieg zwischen Chris Zylka und Paris Hilton ist noch nicht geschlagen.

