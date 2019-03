Allgemein | STAR NEWS

Otto Waalkes ist von Gottschalks Trennung bestürzt

Comedian Otto Waalkes (70) hofft, dass es sich sein Freund Thomas Gottschalk (68) noch einmal überlegt. Der hatte nämlich vor Kurzem die Trennung von seiner Ehefrau Thea (73) bekannt gegeben. Kennengelernt hatten sich die beiden 1972. All zu lange fackelten sie nicht: Vier Jahre später wurde geheiratet, nach weiteren sechs Jahren wurde ihr erster Sohn, Roman (36) geboren, 1989 adoptierten sie Tristan (37) und bekamen im Laufe der Jahre zwei Enkelkinder.

Otto Waalkes fragt: Ist wirklich alles aus?

Und jetzt soll alles vorbei sein? Otto und Thomas kennen sich seit vielen Jahren gut, schließlich lebten beide Showgrößen als Nachbarn in Florida. Gegenüber 'FOCUS Online' kann Otto seine Fassungslosigkeit gar nicht verbergen und erklärt nur: "Ich bin bestürzt, gerade bei den beiden dachte ich immer, die kriegen das hin." Ende des vergangenen Jahres hatten Thomas und Thea ihr Haus in Malibu verloren, als es vom Flammenmeer geschluckt wurde. Doch diese Tragödie konnte sie – wie Otto gehofft hatte – anscheinend nicht zusammenschweißen.

Ein Funken Hoffnung?

Thea halte sich in letzter Zeit vermehrt ohne Thomas in ihrem Apartment in New York auf, wie 'BILD' berichtet. Der Moderator hatte vor Kurzem dem Blatt verraten, wie die Wohnsituation nach dem Verlust der Villa aussehen soll: "Die Versicherung hat uns erstmal ein kleines Haus in Santa Monica gemietet. Wir haben eine Wohnung in Berlin und ein Apartment in New York, in dem Thea gerne ist. New York wäre immer noch eine Möglichkeit. Aber dauerhaft dort zu leben, ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu heiß. Also: Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht."

In einem offenen Brief an Thomas hofft Otto Waalkes derweil noch auf ein Liebescomeback: "Meine erste Reaktion auf diese Meldung war völlige Fassungslosigkeit! Das einzige, was ich an Dir bewundert habe, war außer Deinem großen Showtalent die Beständigkeit deiner Ehe. Überleg es Dir doch noch mal!!!" Ob das allerdings so einfach ist?

© Cover Media