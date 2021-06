Allgemein | STAR NEWS

Otto Waalkes: Comedy-Legende ist seit 10 Jahren Single

DE Deutsche Promis - Angeblich soll Sinn für Humor ja eines der Hauptkriterien bei der Partnersuche sein. Und dennoch blödelt sich Otto Waalkes (72) seit 10 Jahren als Single durch Leben— wie ist das möglich? Schließlich ist er DAS Comedy-Urgestein in Deutschland.

Bloß kein Tinder!

"Eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden, sollte für mich kein Problem sein – so groß bin ich ja nicht", scherzt der Ostfriese denn auch im Gespräch mit 'Bild'. Doch es gibt ein Problem, und das hat direkt mit seinem Job zu tun: "Du bist ständig unterwegs, nie zu Hause. Wenn sich eine Partnerin gerade an dich gewöhnt hat – bist du schon wieder weg. Und so fängst du jedes Mal wieder bei Null an." Hinzu kommt, dass der Komiker sich mit der gängigsten Plattform für die Suche nach dem Glück nicht so recht anfreunden kann: "Partnersuche ist heutzutage ein Problem. Tinder ist nichts für mich, da mache ich lieber weiter einsame Waldspaziergänge. Das war in der Corona-Zeit Balsam für die Seele."

Otto Waalkes hält sich fit

Immerhin hatte der Lockdown auch sein Gutes, wie Otto Waalkes zugibt: "Ich war zu Hause, hatte ganz vergessen, wie schön es da ist! Und wenn man allein wohnt, sind Abstandsregeln kein Problem." Er hatte ernsthafte Angst, krank zu werden: "Ich bin ja so ein kleiner Hypochonder, beim kleinsten Hüsteln dachte ich, jetzt hat es dich erwischt, das ist extra für mich aus Ischgl angeflogen." Dennoch fühlt sich der Star rundum fit, achtet auf seine Gesundheit, auch mit fast 73 Jahren: "Ich mache viel Sport, spiele Tennis, laufe Rollschuh, laufe Treppen rauf und runter." Gesunde Ernährung gehört für ihn ebenfalls dazu.

Beruflich läuft es zudem ebenfalls glatt: Am Donnerstag (1. Juli) kommt sein neuer Film 'Catweazle' in die Kinos, ein Remake der britischen Kultserie aus den Siebzigern. Da war der Comedian ganz schön gefordert. "Da sollte ja nicht Otto zu sehen sein, sondern Catweazle. Das war anstrengend", so Otto Waalkes.

