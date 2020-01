Allgemein | STAR NEWS

Oscars 2020: Billie Eilish gibt eine ganz besondere Performance

DE Showbiz - Billie Eilish (18) ist in aller Munde. Der junge Star hat erst kürzlich bei den Grammys die wichtigsten Preise abgestaubt, indem die US-Amerikanerin Trophäen für den besten Song des Jahres, das beste Album des Jahres, die beste Platte des Jahres, den besten neuen Künstler und das beste neue Pop-Album in Empfang nehmen durfte.

Was macht Billie Eilish denn da?

Doch damit noch nicht genug. Während Billie an ihrem zweiten Album und an ihrem James-Bond-Song tüftelt, wird sie am 9. Februar bei der Oscar-Verleihung auftreten. In einem Statement bestätigte Billie, dass sie eine "ganz besondere Performance" hinlegen werde. Was die Zuschauer aber genau erwartet, wollten weder sie noch die federführenden Produzenten der Oscar-Übertragung verraten. Billie leistet damit ihren Kollegen Gesellschaft, deren Teilnahme als Musik-Acts bereits bestätigt wurden.

Buntes musikalisches Aufgebot

So wird Elton John den Song 'Love Me Again' aus 'Rocketman' singen, Randy Newman wird 'I Can't Let You Throw Yourself Away' aus 'Toy Story 4' intonieren. Cynthia Erivo wird 'Stand Up' aus 'Harriet' singen, Idina Menzel 'Unknown' aus 'Die Eiskönigin II'. Chrissy Metz wird die Zuschauer mit 'I'm Standing With You' aus 'Breakthrough' begeistern. Alle fünf Songs sind für einen Oscar nominiert. Ob die Verpflichtung von Billie Eilish für bessere Einschaltquoten sorgt? Die Übertragung der Oscars wurde in den vergangenen zwei Jahren von so wenigen Zuschauern wie nie zuvor gesehen.