Ohne Wiesn geht es nicht: Cathy Hummels veranstaltet ihr eigenes Oktoberfest

DE Deutsche Promis - München ohne Oktoberfest — geht das überhaupt? Scheinbar schon, denn schon zum zweiten Mal fällt wegen der Pandemie das Fest auf den Wiesn aus. Das tut auch Cathy Hummels (33) weh. Statt Trübsal zu blasen, hat sie jetzt ihr eigenes Oktoberfest auf die Beine gestellt — für einen guten Zweck.

"Mir wäre viel Leid erspart geblieben"

"Noch einmal ein Jahr ohne Oktoberfest-Flair bricht mir als Münchnerin und als bayerisches Madl das Herz", erklärte die Influencerin im Gespräch mit der 'Abendzeitung München'. 'Wiesn Wiesn' ist ein Charity-Abend, der am Freitag (17. September) die Promis dazu verleiten soll, großzügig für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu spenden. Depression ist eine Krankheit, mit der Cathy selbst nur zu vertraut ist: "Heute bin ich gesund, aber mit 15 Jahren, als ich meine erste Depression hatte, wäre mir viel Leid erspart geblieben. Ich wusste als Mädchen nicht, was mit mir los war."

Cathy Hummels packt an

Solch ein Abend mit Promi-Hochkarätern organisiert sich natürlich nicht von selbst, und Cathy Hummels hat Monate harter Arbeit hinter sich: "Seit April bereite ich diesen Charity-Abend vor. Ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen, gerade in Bezug auf Corona und die Auflagen der Behörden." Ständig würden sich die Auflagen ändern, es gibt einfach so viel zu beachten. Ich hoffe, dass es ein wunderschöner Abend wird und dass viel Geld zusammenkommt. Wir haben jetzt schon circa 50.000."

Dass so viele Promis zugesagt haben — erwartet werden unter anderem Verona Pooth und Oliver Pocher — liegt auch daran, dass immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig seelische Gesundheit ist, glaubt die Veranstalterin. "Eine Depression kann jeden treffen. Deswegen ist es wichtig, dass man auf diese unsichtbare Krankheit aufmerksam macht und ihr ein Gesicht gibt", so Cathy Hummels.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images