Ob die Einladung wohl kommt? Snoop Dogg will auf König Charles‘ Krönung rappen

DE Showbiz - Kommen bei der großen Krönungs-Zeremonie am 6. Mai in England womöglich Dinge zusammen, die auf den ersten Blick nicht gar nicht zusammen gehören? Snoop Dogg (51) steht nämlich in den Startlöchern, um im Rahmenprogramm aufzutreten, wenn König Charles III. (74) die Krone aufgesetzt wird.

Andere Stars haben abgesagt

Klar werde er ins Westminster Abbey kommen, erklärte der Rapper ('Drop It Like It's Hot') am Donnerstag in einem Interview mit der Boulevardzeitung 'The Sun'. "Ich bin bereit, bei der Krönung zu spielen", so der Star. "Sorgt dafür, dass es passiert." Immerhin einer, der richtig scharf auf den royalen Auftritt ist, denn seine Kolleg*innen wie Sir Elton John, Adele und Harry Styles haben bereits abgesagt. Doch so verrückt es auch klingt, es gibt tatsächlich so etwas wie eine lose Verbindung zwischen dem Skandal-Musiker und dem Königshaus, und Snoop ist ein großer Fan der im letzten Jahr verstorbenen Queen Elizabeth II.

Warum Snoop Dogg das Königshaus so liebt

Seine Begeisterung geht aufs Jahr 1994 zurück, als er (fälschlich) des Mordes bezichtigt wurde und sich die Stimmung angesichts seiner Tour in Großbritannien gegen ihn wendete. "Als sie versuchten, mich aus England rauszuschmeißen, machte die Queen eine Bemerkung, dass ihre Enkel Snoop Doggy Dog lieben und dass er sich in Großbritannien nichts zu Schulden hatte kommen lassen. Sie gab mir die Erlaubnis, hier zu sein", erinnerte er sich. "Diese Enkel wuchsen als die Prinzen William und Harry auf, also hatte ich Einfluss auf sie und sie hatten Einfluss auf ihre Großmutter, und so konnte ich in dieses wunderschöne Land kommen. Sie lieben meine Musik, so ist es nun mal." Ob Prinz William jetzt ein gutes Wort bei seinem Vater für Snoop Dogg einlegt?

