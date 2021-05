Allgemein | STAR NEWS

Nur kein Quiz: Das schaut Johannes B. Kerner am liebsten

DE Deutsche Promis - Johannes B. Kerner (56) ist vor allem durch Talk- und Quizsendungen bekannt geworden. Doch was schaut der Moderator eigentlich privat besonders gerne? Zumindest keine Quizsendungen, auch wenn er die Arbeit seines Kollegen Günther Jauch (64) schätzt. Johannes wird von ganz anderen Formaten angezogen.

Johannes B. Kerner schaut nicht im Bett

Im Gespräch mit der 'Augsburger Allgemeinen' verrät der Showmaster: "In Quizsendungen wie 'Wer wird Millionär?' zappe ich schon mal rein, aber im Grunde eher selten." Stattdessen schaue er mit großem Interesse US-amerikanische Late-Night-Shows. Doch Johannes B. Kerner weiß nicht nur, was er gerne schaut – er weiß auch, wo er gerne schaut. Sein Fernseher steht im Wohnzimmer. Auf den Gedanken zu kommen – so wie viele andere Menschen – die Flimmerkiste an den Fuß des Bettes zu stellen, ist er hingegen noch nie gekommen: "Im Bett gucke ich nie Fernsehen. Kein TV im Schlafzimmer", so Johannes im Gespräch mit 'Gala'.

Freundlich oder nett?

Ob Johannes B. Kerner sich ein paar Dinge abschaut von den amerikanischen Late-Night-Talkern? Zumindest werden Kritiker nie müde zu erwähnen, wie freundlich er stets im Umgang mit seinen Gästen ist. Immer wieder heißt es, Johannes sei zu nett. Doch er selbst wertet das im Gespräch mit der 'Augsburger Allgemeinen' als Kompliment: "Nein, ich bin keiner, der unfreundlich ist oder scharf. Ich bin halt kein Misanthrop. Wenn das nun jemand nett nennt, kann ich damit gut leben. Aber per se gehe ich tatsächlich eher mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben. Ich bin den Menschen zugetan und denke, dass ich eher ein freundlicher Mensch bin."

