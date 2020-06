Allgemein | STAR NEWS

Johannes B. Kerner hat neues Liebesglück gefunden

DE German Stars - Seit Januar ist Johannes B. Kerner (55) Single. Während seiner Corona-Quarantäne hatte der Moderator viel Zeit zum Nachdenken und realisierte, dass das Single-Dasein nichts für ihn sei. "Auf Dauer bin ich für das Alleinsein nicht gemacht“, erklärte er vor Kurzem in einem Interview.

Johannes B. Kerner ist wieder vergeben

Zum Glück muss der TV-Star nun auch nicht länger allein durch das Leben gehen. Das Magazin 'Gala' berichtet in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe (18. Juni), dass es wieder eine neue Frau an seiner Seite gibt: die erfolgreiche PR- und Fashion-Beraterin Sakia Axt (45).

Im Februar hatten sich die beiden durch gemeinsame Freunde kennengelernt. Nach seiner überstanden Corona-Infektion Ende März hat es zwischen Johannes und Sakia wohl gefunkt, angeblich sind die beiden nun unzertrennlich. "Johannes und Sakia harmonieren perfekt miteinander. Sie teilen die gleichen Werte und haben ähnliche Interessen", verrät ein Insider dem Magazin.

Nach zwei gescheiterten Beziehungen findet er die neue Liebe

Vor vier Jahren ging seine Ehe mit der Hockey-Nationalspielerin Britta Becker in die Brüche. 20 Jahre waren die beiden verheiratet, sie haben vier gemeinsame Kinder. Wenig später hatte Johannes B. Kerner aber schon eine neue Freundin: Zwei Jahre hielt die Beziehung zu der fast 30 Jahre jüngeren Studentin Laura Schilling. Die Trennung fand Anfang des Jahres statt.