„Nur am Jammern“: Kelly Osbourne zieht über Prinz Harry her

DE Showbiz - Kelly Osbourne (38) mag es nicht mehr hören. Die TV-Persönlichkeit ('The Osbournes') und Sängerin hat genug von Prinz Harrys (38) ständigen Klagen. Das machte sie jetzt im Podcast 'I've Had It' deutlich.

"Du bist der Prinz eines verdammten Landes"

"Ich finde, Harry ist ein verdammter Idiot. Er ist ein heulender, jammernder, sich andauernd beschwerender 'oh, guckt mal, wie schlecht es mir geht, ich bin der Einzige, der je psychische Probleme hatte. Mein Leben ist so schwer'." Sie erzählte den Gastgeberinnen Jennifer Welch und Angie 'Pumps' Sullivan weiter: "Jeder hat ein schweres Leben. Du bist der Prinz eines verdammten Landes, der sich einst eine Nazi-Uniform angezogen hat, und jetzt versuchst du ein Comeback als der verdammte Papst. Nein. Nein", tobte die Tochter von Altrocker Ozzy Osbourne (74).

Kelly Osbournes Umgang mit der Sucht

Auch Kelly Osbourne segelte nicht gerade problemlos durchs Leben. So sprach sie im Rahmen des Podcasts auch über ihre Drogenprobleme, mit denen sie ganze fünf Mal im Entzug landete. "Der Entzug kann das Beste sein, was dir je passierte, aber es können auch die langweiligsten 28 Tage deines Lebens sein", so der Star. "Es kommt immer darauf an, was man investiert." Sie selbst habe die Ursache so vieler Probleme zutage fördern können. "Es hat alles verändert, wenn man es erstmal versteht und eine Diagnose dessen bekommt, was wirklich passiert." Sie habe die Muster des Suchtverhaltens quasi von ihrem Vater in die Wiege gelegt bekommen. "Ich habe es immer versteckt, denn ich wusste genau, was zu tun war", so Kelly Osbourne.

Bild: startraksphoto.com