Kelly Osbourne ist „überglücklich“: Das erste Baby ist unterwegs

DE Showbiz - Da staunten die 2,4 Millionen Follower, die regelmäßig die Updates von Kelly Osbourne (37) auf Instagram verfolgen, aber nicht schlecht. Am Donnerstag (12. Mai) hielt ihnen die TV-Persönlichkeit ('The Osbournes') auf einem Foto ein Ultraschallbild entgegen.

Darum war es still um Kelly Osbourne

Die Tochter von Altrocker Ozzy Osbourne (73) wird zum ersten Mal Mutter, und sie könnte nicht glücklicher sein, wie sie ihren Fans versicherte: "Ich weiß, dass ich in den letzten Monaten sehr still war, also dachte ich, dass ich das hier mit euch teile, um zu erklären, warum das so war. Ich bin überglücklich darüber bekanntgeben zu können, dass ich Mutter werde. Zu sagen, dass ich glücklich bin, beschreibt es nicht zureichend, ich bin ekstatisch." Und auch der werdende Papa kann das Windelnwechseln kaum erwarten: Kellys Partner Sid Wilson (45), DJ bei der Band Slipknot, teilte auf seinem Instagram Account ebenfalls ein Ultraschallbild.

Kelly Osbourne kennt ihren Freund schon lange

Kelly Osbourne und Sid Wilson machten ihre Beziehung erst am Valentinstag 2022 öffentlich. Dabei kennen die beiden sich schon seit einer kleinen Ewigkeit, hatten sich erstmals getroffen, als Slipknot für Ozzfest tourte, einem Festival, welches Kellys Eltern Ozzy und Sharon Osbourne organisiert hatten. Im Januar hatte Kelly erstmals Bilder geteilt, kurz darauf verkündete Kelly: "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wie das endete! Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter, und ich liebe dich so sehr, Sidney George Wilson." Jetzt krönen Sid Wilson und Kelly Osbourne ihre Liebe mit einem Baby.

