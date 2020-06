Allgemein | STAR NEWS

Noch eine TV-Hochzeit: ‘Ich will Spaß’-Markus will vor laufenden Kameras heiraten

DE German Stars - Markus Mörl (60) will mit seiner langjährigen Freundin endlich Gas geben. Der einstige Neue-Deutsche-Welle-Star ('Kleine Taschenlampe brenn') wird am 11. Juli mit Yvonne König den Bund für's Leben eingehen.

Live-Hochzeit im Juli

Das Besondere an der Trauung: Wir sind alle eingeladen. Der Sänger wird live auf RTL ZWEI getraut, wie der Sender am Donnerstag (25. Juni) meldete. Nachdem Anfang Juni fünf Millionen dabei zuschauten, wie das Schlager-Traumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sich live im TV das Eheversprechen gab, will Markus jetzt nachlegen. In der Sendung 'Deine Hochzeit — LIVE!' werden neben dem Star und seiner Zukünftigen auch die Friseurin Leslie und ihr Freund Oleg 'Ja' sagen. Dabei soll auch ausgeleuchtet werden, vor wie viele Probleme ein Paar mit der Hochzeitsplanung in den Zeiten von Corona gestellt wird.

Markus fragte Yvonne sieben Mal

Für Markus und Yvonne wird es der krönende Höhepunkt ihrer Liebe. Sieben Heiratsanträge hat der Sänger seiner Liebsten bereits gemacht, doch das Leben machte den beiden immer wieder einen Strich durch die Rechnung: Unfälle und Krankheiten erzwangen immer wieder eine Verschiebung ihres großen Tages. Jetzt soll der Traum in Gegenwart von Freunden und Familie endlich Wirklichkeit werden. Gemeinsame Kamera-Erfahrung hat das Paar bereits gesammelt: 2017 waren Yvonne König und Markus Mörl Kandidaten im 'Sommerhaus der Stars'.

Artikel zum Thema Markus Mörl: Scheidung nach 20 Jahren Ehe