Markus Mörl: Seine Yvonne hat Ja gesagt

DE German Stars - Markus Mörl (60) hatte angekündigt, vor laufenden Kameras heiraten zu wollen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren zwar nur 36 Gäste zugelassen, RTL 2 übertrug den Event trotzdem. Es wurde eine erinnerungswürdige Zeremonie, die es in sich hatte.

Eine Kapitänin, ein Schamane, ein Hund

Der Sänger und seine Verlobte Yvonne König (49) gaben sich am Samstagabend auf dem Rheinstar-Schiff das Ja-Wort. Mitten auf dem Rhein, in Assmannshausen in Hessen, fand die dazu gehörige Zeremonie statt, zu der sich neben der Kapitänin Bianca Rössler, die die beiden traute, auch der Schamane Leon Shakara gesellt hatte. Der war damit beauftragt worden, Markus und Yvonne von Flüchen zu befreien und ihnen somit seinen ganz eigenen Segen zu geben. Highlight des Abends waren aber weder das Schiff noch der Schamane, sondern Hund Oskar, der Markus und Yvonne brav die Ringe brachte.

Markus Mörl trug einen Samtanzug

Gesungen wurde zum Einmarsch der Braut allerdings weder Mendelssohns Hochzeitsmarsch noch ein Klassiker der Neuen Deutschen Welle sondern 'Falling in Love', ein Pop-Standard, der von Elvis Presley berühmt gemacht worden war. Yvonnes weißes Kleid war von der Kölnerin Eva Scholz entworfen worden. Markus hingegen trug einen blauen Anzug aus Samt. Zu den ausgewählten Gästen gehörte unter anderem Reality-TV-Star Jürgen Milski. Noch weiter nach hinten verschieben wollten Markus und Yvonne ihre Hochzeit wegen Corona auf keinen Fall, wie ersterer gegenüber 'Bild' erklärt: "Wir mussten einigen Gästen wieder absagen, das war hart. Aber wir wollen gerade in diesen Zeiten ein Statement setzen und uns von dieser Pandemie nicht kaputt machen lassen."