Nina Bott: So geht es ihr nach der Badewannen-Geburt

Nina Bott (41) wird seit der Geburt ihres Sohnes von Partner Benjamin Baarz (30) verwöhnt.

Denn der kümmert sich rührend um seine Freundin, die am 17. Januar 2019 Sohn Lio in der Badewanne zur Welt brachte, und versorgt sie mit vielen kleinen Wohlfühl-Momenten. Wie gut es ihr durch die Unterstützung ihres Lebensgefährten geht, hat die frisch gebackene Dreifach-Mutti jetzt auf Instagram mit ihren 109.000 Followern geteilt. Zu einem Schnappschuss von ihr mit Sohn Lio im Arm und Tochter Luna Victoria (2) neben sich auf dem Sofa, schreibt Nina: „Wir lieben unsere Babies und unser Familien-Wochenbett. Der Papa verwöhnt uns und wir sind nur faul und kuscheln.“

Für Nina und ihren Benjamin ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Aus ihrer vorherigen Beziehung mit Kameramann Florian König hat sie Sohn Lennox (14).

Auf dem aktuellsten Foto von Nina zeigt sich die Schauspielerin mit Kollegin Nova Meierhenrich (45) und ihrem kleinen Lio auf der Couch. Besonders auffallend ist dabei die Flasche, die sich die stillende Mutter dabei an den Mund hält. Aber Nina weiß, wie es um die blühende Fantasie vieler Social-Media-User steht und klärt die Gegebenheit direkt auf: „Prost ... haha ... kein Bier, sondern die leckerste Apfelschorle der Welt ...“

Und während es sich die beiden Freundinnen auf dem Sofa bequem gemacht haben, kümmert sich Papa Benjamin offenbar rührend um alles, was nunmal so gemacht werden muss, wenn Mama aufgrund der Geburt und des Stillens unpässlich ist. Schön, dass Nina so einen fürsorglichen Mann an ihrer Seite und Papa für ihre Kinder hat.

