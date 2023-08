Allgemein | STAR NEWS

„Ein Badeanzug am Strand ist normal“: Nina Bott reagiert auf Foto-Kritik

DE Deutsche Promis - Die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und Influencerin weilt mit ihrer Familie in Ägypten und teilt ihre Auszeit auch gern mit ihren 240.000 Followern. Immer wieder gibt es Schnappschüsse vom Traumstrand, aus denen eine sichtlich erholte Nina in die Kamera strahlt. Doch wie immer gibt es Leute, die daran etwas auszusetzen haben. Ein Foto sorgte für eine besonders hitzige Debatte in den Kommentaren, denn darauf ist Nina von hinten zu sehen, wie sie über ihre Schulter zurückblickt. Dabei ist es noch nicht einmal besonders freizügig: Über ihrer Bikini-Hose trägt sie ein T-Shirt. Trotzdem zu viel für einige, die meckerten: "Muss man sich immer so in Pose setzen?" oder "Das passt nicht zu ihr". Jetzt hat sich der Star zu den Nörgel-Bemerkungen geäußert.

Nina Bott spricht das Foto an

Zum Glück konnte sich Nina Bott dabei auf die viele positiven Kommentare unter ihrem Foto berufen. "Ich, und so auch über 99 Prozent meiner Follower, finden einen Badeanzug am Strand und auch Fotos davon total normal und unaufgeregt. Jede*r so wie er mag!" erklärte sie gegenüber 'Ippen.Media' und zeigte sich wesentlich verständlicher als die Hater: "Einige Menschen sind einfach vielleicht aufgrund ihrer Erziehung oder Kultur da weniger entspannt, und das ist ja auch total ok!"

In der Tat überwogen die positiven Kommentare unter Ninas Strandfotos. "Auch Mamas dürfen sich sexy zeigen und sie sieht toll aus" war da zum Beispiel zu lesen" oder "Meine Güte, sie ist am Strand und trägt eine Bikini-Hose. Was ist denn eigentlich das Problem?" Ein Nutzer hatte eine ganz praktische Lösung für alle, denen das Bild von Nina Bott zu viel war: "Guckt euch doch dann was anderes an!"

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images