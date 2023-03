Allgemein | STAR NEWS

Die Polizei sucht nach Travis Scott: Der Rapper soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein

DE Showbiz - Wo ist Travis Scott (30)? Die Polizei würde sich gern mit dem Rapper unterhalten. Ihm wird vorgeworfen, in einem Nachtclub in New York einen Mann niedergeschlagen zu haben, und die Ordnungshüter*innen möchten ihm jetzt dazu ein paar Fragen stellen.

Mit "geschlossener Faust" zugeschlagen?

Am Mittwochmorgen (1. März) wurden die Cops zum Club Nebula in Manhattan gerufen. Dort sei Travis Scott in eine zunächst verbale Auseinandersetzung verwickelt gewesen, die jedoch eskalierte. Laut dem New York Police Department soll der Ex-Freund von Kylie Jenner (25) sein "Opfer mit einer geschlossenen Faust auf die linke Seite des Gesichts geschlagen haben." Bei dem Gegenüber handelte es sich wohl um einen Soundtechniker des Clubs. Travis wird zudem vorgeworfen, einen Lautsprecher und einen Videobildschirm im Wert von insgesamt 12.000 Dollar (rund 11.300 Euro) beschädigt zu haben.

Travis Scotts Anwalt glaubt an an Missverständnis

Nach dem Zwischenfall habe Travis Scott den Tatort in einem Auto verlassen. Doch jetzt interessiert sich die Polizei für den Rapper, der im Club Nebula einen DJ Set für die Aftershow Party seines Kollegen Don Toliver gespielt hatte. In der Zwischenzeit meldete sich ein Sprecher für Travis und beschwichtigte. "Es handelt sich um ein Missverständnis, das durch Clickbait und Fehlinformationen total verzerrt wurde. Dennoch arbeiten wir aktiv mit dem Club und der Polizei zusammen, um eine Lösung zu finden und alles klarzustellen", wurde Travis' Anwalt Mitchell Schuster zitiert. Man sei zuversichtlich, dass sich alles zum Besten wende. Travis Scotts Auftritt auf dem Rolling Loud Festival im kalifornischen Inglewood am Wochenende sei nicht in Gefahr.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.com/Cover Images