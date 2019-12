Allgemein | STAR NEWS

Niall Horan verspricht: One Direction kommt mit einem Knall zurück

DE Showbiz - Ende 2015 ging die erfolgreichste Boyband aller Zeiten in eine nicht näher definierte Schaffenspause. Seitdem scheint es vorbei zu sein mit One Direction ('What Makes You Beautiful'). Während in den Monaten nach der Trennung noch Hoffnung herrschte, dass Niall Horan, Harry Styles & Co. bald wieder ins Studio finden, schwand diese mit jedem Soloprojekt, das die einzelnen Mitglieder in der Zwischenzeit angingen.

Kollektive Entscheidung

Doch jetzt ist ein erneuter Hoffnungsschimmer aufgeblitzt. Entzündet hat ihn Niall Horan in einer australischen TV-Sendung am Montag (2. Dezember). Es sei zwar eine "kollektive Entscheidung" gewesen, sich vor vier Jahren zunächst einmal eine Auszeit zu gönnen. Doch niemand habe beabsichtigt, damit das Ende der Band zu besiegeln.

"Wir hatten fünf Alben in fünf Jahren gemacht und fünf Mal getourt. Das schlaucht einen irgendwann", so der Sänger.

Niall Horan sieht eine Zukunft für One Direction

"Um ums herum sagten alle 'Ihr seid ja noch jung, ihr schafft das schon!' Selbst haben sie es natürlich nie versucht."

Das heißt zwar nicht, dass die Jungs keinen Spaß dabei hatten, wie Niall Horan betonte: "Klar haben wir uns gut amüsiert. Aber man wird irgendwann müde und dann muss man eben eine Pause machen und sich anderen Dingen widmen."

Dennoch ist er sich sicher: "Wenn es passiert, werden wir mit einem Knall zurückkommen."

Während sich manche Fans jetzt über die Formulierung den Kopf zerbrechen ("WENN es passiert…"), gibt es immerhin wieder ein Fünkchen Hoffnung. Beginnt das neue Jahrzehnt vielleicht mit einer Sensationsreunion von One Direction?