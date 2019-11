Allgemein | STAR NEWS

Neues Projekt in Planung? Niall Horan träumt von einem Pub

DE Showbiz - Der ehemalige One-Direction-Star Niall Horan (26, 'Slow Hands') steht kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Solo-Albums. Doch gleichzeitig ist der Sänger auch an anderen Projekten interessiert - fernab von der Musikindustrie.

Niall Horan mag Guinness

Im Interview mit der britischen Zeitung 'The Sun' verriet Niall, dass er sich vorstellen könnte, eines Tages eine Bar zu öffnen: "Ich möchte nach wie vor die Musikwelt erobern. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte. Aber ich würde gern eine Bar haben – oder mehr ein Pub. Jemanden zu finden, der sich in meiner Abwesenheit darum kümmert, könnte schwierig werden. Aber ich trinke gern ein gutes Guinness, wenn ich also diesen Zapfhahn zum Laufen bringen könnte, hätte ich nichts dagegen einzuwenden."

Berühmte Vorbilder

Unter Musikstars ist diese Idee allerdings nicht ganz so neu: Auch Sänger Ed Sheeran (28, 'Shape of You') und Jade Thirlwall (26, 'Black Magic') von Little Mix haben in den vergangenen Monaten ähnliche Projekte verwirklicht. Ed eröffnete sein Pub Bertie Blossom in West London und Jade ihre Bar Red Door in ihrer Heimatstadt South Shields, Newcastle.

Die Musik hat noch Vorrang

Bis Niall seinen eigenen Pub hat, dürfte allerdings noch ein wenig Zeit vergehen. Zurzeit hat er alle Hände voll mit der Veröffentlichung seines zweiten Albums zu tun. Zur Perfektionierung der Zusammenstellung der Songs möchte er dem Album nun noch ein Duett hinzufügen. Unlängst war er gemeinsam mit Lewis Capaldi (23, 'Someone You Loved'), der ihn auch im kommenden Jahr bei seiner Tour unterstützen wird, im Studio. Auch eine Kollaboration mit Selena Gomez (27) könnte er sich gut vorstellen: "Ich arbeite gerade an einem Duett und wenn das etwas wird, dann wird es richtig gut. Das ist der perfekte Song dafür", so Niall Horan.