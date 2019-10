Allgemein | STAR NEWS

Niall Horan: Ohne One-Direction-Pause hätten wir uns umgebracht

DE Showbiz - Ist ein One-Direction-Comeback in Arbeit? Liam Payne (26) sprach erst kürzlich über seine alten Bandmitglieder, jetzt äußert sich Niall Horan (26). Wohlgemerkt, nicht alles, was er über die damalige Zeit und seine Bandkollegen sagt, ist positiv. Nun musste er zugeben, dass sie sich am Ende gegenseitig nur noch schwer aushalten konnten.

Niall Horan war erschöpft

Gegen Ende 2016 war alles aus zwischen Niall und seinen Kollegen. Nach fünf Alben in fünf Jahren und den unentwegten Konzerttourneen sei es an der Zeit gewesen, ein bisschen Abstand voneinander zu gewinnen, so sagte Niall offen gegenüber dem 'Daily Telegraph': "Wir sind einfach müde geworden. Fünf Alben, fünf Tourneen – all das in fünf Jahren. Wir waren alle erschöpft. Ich kann mich an keine schlimmen Auseinandersetzungen erinnern, nur kleine Kabbeleien, wie man sie aus der Familie kennt, dumme Streitereien. Wir hätten uns irgendwann aber umgebracht. Wir haben uns alle irgendwann mal zusammen hingesetzt, uns unterhalten und gesagt: 'Wir müssen eine Pause machen, einen Gang rausnehmen, uns entspannen und neue Sachen ausprobieren.'"

Liam und Co. hätten Lust

Diese Pause dauert bis heute an, auch wenn Liam Payne kürzlich erklärt hatte, dass die Chancen für eine Wiedervereinigung gar nicht schlecht stünden – sobald Harry Styles (25) sich überreden lässt: "Ich habe mit Harry seit einer Weile nicht gesprochen. Ich weiß also nicht, wie er darüber denkt. Er hat wohl kürzlich über eine Wiedervereinigung in einem Magazin gesprochen, und das finde ich schon cool. Alle anderen haben Bock. Ich denke, sie sind bereit." Die Fans dürfen die Hoffnung also noch nicht aufgeben.

© Cover Media