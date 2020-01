Allgemein | STAR NEWS

Neues Projekt: So spannt Sarah Connor ihre Fans ein

DE German Stars - Sarah Connor (39) hat ihre Fans völlig wild gemacht. Die Musikerin ist einer der größten deutschsprachigen Stars und wird als solcher nun Thema einer Fernsehdokumentation, wie Sarah selbst auf Instagram bekannt gab. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

Ein unwiderstehliches Angebot

Doch damit nicht genug: Was wäre schließlich eine Konzert-Doku über Sarah Connor ohne ihre Fans? Nichts. Das wissen sowohl die Produzenten als auch die Sängerin selbst, wie sie schreibt und damit gleich einen Aufruf startet: "Man hat mich gebeten Euch anzusprechen, Eure Geschichten zu erzählen, die ihr mit Muttersprache und Herz Kraft Werke verbindet." Fans sollen erzählen, wie die Songs ihrer Lieblingskünstlerin sie durch das Leben begleitet haben – durch dunkle Täler, schmerzhafte Momente. Über die Heilkraft der Musik zu sprechen, finden ihre Instagram-Abonnenten fantastisch und reagierten sofort.

Sarah Connor liest berührende Geschichten

So schreibt eine Nutzerin: "Mir gibt das Lied 'Flugzeug aus Papier' so viel. Es verbindet mich mit meinem Sohn, der leider am 04.07.2017 gestorben ist." Eine andere teilt: "Das finde ich mal eine schöne Idee, eine Doku mit den Fans zu machen. Über die beiden Werke, die mich auch in meinem Leben begleitet und geprägt haben, gibt es so einiges. Durch die Songs aus dem vorherigen Werk haben ein Schulkollege und ich unserer besten Schulfreundin begleitet in schweren Zeiten für sie da zu sein, als sie ihr jüngstes Kind (3 Monate) verstarb. Die Texte des aktuellen Werkes haben mir geholfen und begleitet, als ich mich von vielen lieben Freunden letztes Jahr für immer verabschieden musste. Aber sie haben mir auch den Mut und Kraft gegeben in Sachen Liebe, Beziehung und Familie." Die Fans haben genügend Gründe, Sarah Connor dankbar zu sein.