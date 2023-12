Allgemein | STAR NEWS

Neues Drama rund um die Rapperin: Cardi B und ihr Mann Offset entfolgen einander

DE Showbiz - Die Ehe von Cardi B (31) und Offset (31) ist mit "hat ihre Höhen und Tiefen" nur unzureichend umschrieben. Zwischen der Rapperin ('WAP') und dem Migos-Rapper ('Say My Grace') hat es in der Vergangenheit mehr als einmal richtig Zoff gegeben.

"Du weißt einfach, wann du Beziehungen entwachsen bist"

Jetzt spekulieren Fans, dass es erneut zwischen den Eheleuten kriselt. Es begann damit, dass beide einander auf Instagram entfolgten. Gleichzeitig teilte Cardi eine kryptische Nachricht auf Social Media. "Du weißt einfach, wann du Beziehungen entwachsen bist", schrieb sie am Montag (4. Dezember) für ihre 168 Millionen Follower. Später schob sie hinterher: "Ich bin es einfach leid, die Gefühle anderer zu beschützen…Ich muss mich selbst an erster Stelle stellen." Auch Offset hatte seinen 22,5 Millionen Followern etwas mitzuteilen. Er teilte einen Clip aus dem Film Scarface, in dem Al Pacino brüllt, dass er nur sich selbst trauen würde. Nach einem friedlichen Weihnachtsfest klingt das nicht…

Cardi B v Offset — die unendliche Geschichte

Cardi B und Offset heirateten 2017 und waren seitdem bereits zweimal getrennt: 2018 und 2020 fanden sie nach kurzer Zeit wieder zueinander. Das Paar hat zwei Kinder, die fünfjährige Kulture und den zwei Jahre alten Wave. Es sind vor allem Spekulationen über Untreue, die sich die beiden immer wieder gegenseitig um die Ohren hauen. So hatte Offset seiner Frau erst in diesem Jahr wieder öffentlich vorgeworfen, ihn betrogen zu haben. Später entschuldigte er sich, er habe zuviel Tequila getrunken. "Sie ist ein verrücktes Großmaul, aber letztlich liebe ich meine Frau…aber sie ist verrückt, Mann!" schwärmte Offset über Cardi B.

Bild: Roger Wong/INSTARimages