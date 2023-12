Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Rapperin bestätigt Trennung von Offset — mal wieder

DE Showbiz - Zuletzt trennten sich Cardi B (31) und Offset (31) vor gut drei Jahren. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht eine einzige Träne vergossen habe", verkündete sie kurz darauf im Livestream. Die Scheidung sei eingereicht. Allzu lang hielten es die Rapperin ('Bodak Yellow') und der Rapper ('Open It Up') allerdings nicht ohne einander aus.

"Ich weiß nur nicht, wie ich es der Welt sagen soll"

Noch bevor beide offiziell geschieden waren, hing der Himmel wieder voller Geigen. Es war bereits der zweite Scheidungsantrag, der letztlich nicht vollzogen wurde. Jetzt haben sich Cardi B und Offset erneut getrennt, wie die Musikerin live auf Instagram verkündete. "Ich bin jetzt ungefähr eine Minute lang Single. Aber ich habe keine Angst, keine Angst, ich weiß nur nicht, wie ich es der Welt sagen soll." Sie habe jedoch ein Zeichen gesehen und musste es ihren 169 Millionen Followern einfach mitteilen. "Ich will 2024 frisch und offen angehen", erklärte sie. "Ich weiß nicht, ich bin neugierig auf ein neues Leben, einen neuen Anfang. Ja, ich freue mich." Zeichen, dass es mal wieder kriselte zwischen den beiden, gab es schon seit einigen Tagen.

Cardi B entfolgte Offset

So folgen sich Cardi B und Offset schon seit Anfang Dezember nicht mehr gegenseitig auf Instagram. Letzte Woche schrieb sie in ihrer Story: "Du weißt einfach, wann du Beziehungen entwachsen bist". Später folgte eine weitere kryptische Nachricht: "Ich bin es einfach leid, die Gefühle anderer zu beschützen…Ich muss mich selbst an erster Stelle stellen." Auch Offset hatte seinen 22,5 Millionen Followern etwas mitzuteilen. Er teilte einen Clip aus dem Film Scarface, in dem Al Pacino brüllt, dass er nur sich selbst trauen würde. Zuletzt hatte er Behauptungen, er habe Cardi B betrogen, vehement bestritten — vergeblich: Die Trennungsgerüchte haben sich bestätigt.

Fremdgehen war auch der Grund, warum Cardi sich 2018 kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Kulture das erste Mal von ihm trennte. Mittlerweile hat das Paar mit dem zweijährigen Sohn Wave ein zweites Kind. Offset und Cardi B hatten 2017 geheiratet.

