Neue Töne: Michael Wendler will wieder Musik machen

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (50) ist ein echtes Stehaufmännchen. Auch wenn Ärger mit dem Finanzamt und Stress wegen seiner irren Verschwörungstheorien seiner Karriere einen ordentlichen Dämpfer verpassten und ihn einige Fans kosteten, will der Sänger ('Sie liebt den DJ') mit neuer Musik ein Comeback starten.

Die ersten Hits hat Michael Wendler schon im Kasten

Auf Facebook liefert der Wendler seinen verbliebenen Fans ein Update: “Mein Lieblingsarrangeur Jack Price ist soeben in den USA eingetroffen, und die ersten Hits sind bereits im Kasten“, verriet Wendler. “Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden und vielleicht gibt es hier schon bald eine erste Kostprobe …“ Das mit den Charts hat er also schon erledigt, und natürlich plant der Star, der dem Finanzamt eine Million Euro schulden soll, auch schon eine große Tournee. Noch vor Weihnachten werden die Tickets für die Konzerte, die 2024 stattfinden sollen, zu haben sein, versprach er. Und er wäre nicht der Wendler, wenn er nicht noch einen Spruch hinterherschieben würde: “Nichts kann aufhalten, was kommt ... DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS“.

Laura Müller wird bald Mama

Ein wenig Erfolg, auch finanzieller Natur, könnte Michael Wendler sicher nicht schaden. Denn zuletzt hatte seine hochschwangere Ehefrau Laura Müller (22) den Karren alleine gezogen und auf OnlyFans erotische Babybauchfotos verkauft. Während der Geburtstermin immer näher rückt, griff Laura zuletzt auf alte Fotostrecken zurück, die sie für ihre Abonnenten postete. Mögen die Spötter spotten, die Kasse muss schließlich klingeln. Denn bald gibt es wohl einen Mini-Wendler: Wie ein von ‘Promiflash’ veröffentlichtes Video zeigt, shoppten Laura und ihr Mann Babykleidung, die auf einen Jungen schließen lassen. Aber ob Junge oder Mädchen, Laura Müller und Michael Wendler werden schon einen Weg finden, aus ihrem Familienglück Kapital zu schlagen.

