Neue Single im August: Helene Fischer kehrt zurück — und sie ist nicht allein

DE Deutsche Promis - Fast hätten ihre Fans die Hoffnung bereits aufgegeben: Seit einer gefühlten Ewigkeit befindet sich Helene Fischer (36) in einer Schaffenspause. Für viele Stars wäre so etwas eigentlich das Karriereende – doch die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') hat es geschafft, auch ohne neue Musik relevant zu bleiben.

Helene Fischer holt sich Verstärkung

Follower ahnten allerdings, dass etwas im Busch ist, als diese Woche plötzlich alle Postings von Helenes Instagram Account verschwanden — sie wäre nicht die erste, die Neuigkeiten mit dieser spektakulären Aktion ankündigt. Und tatsächlich: Am Donnerstag (22. Juli) dann die Hammer-News: Schon in zwei Wochen kommt eine neue Single auf den Markt. Und damit auch alles klappt, hat sich die Musikerin auch gleich noch Hilfe bei einem Kollegen geholt und 'Vamos A Marte' gemeinsam mit Luis Fonsi (43, 'Despacito') aufgenommen.

Neues Album, aber die Tour muss warten

In einem Video erklärte Helene Fischer indes, wie sie ihre Pause genutzt hatte. Sie habe an neuer Musik gearbeitet, aber sich auch Zeit für sich selbst genommen. "Ich kann nur sagen, für mich war es eine sehr intensive, aber auch sehr reflektierende Zeit. Ich habe mich zurückgezogen, mein Glück genossen, ich habe sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet." Diese Reise ins Innere wird hoffentlich Früchte tragen, denn "ich durfte mir endlich die Zeit nehmen, an Songs zu schreiben, und habe mich so eingebracht, wie ehrlich gesagt noch nie. Deshalb glaube ich auch, dass es mein persönlichstes Album ever wird."

Wer auf eine baldige Tour hofft, muss sich allerdings noch etwas gedulden — die Sängerin weiß aufgrund der ungewissen Pandemie-Situation noch nicht, wann sie wieder unterwegs sein wird. Fans werden sich allerdings erst einmal freuen, überhaupt wieder Neues von Helene Fischer zu hören.

