Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischer stellt klar: Fit für die Bühne und nicht neu verletzt

DE Deutsche Promis - Helene Fischer (39) muss derzeit wohl damit leben, dass sie bei ihren Auftritten mit Argusaugen beobachtet wird und dass manche Fans ängstlich auf jedes kleine Pflaster blicken. Darum hat die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht'), die derzeit auf Deutschlandtournee ist, am Mittwoch (30. August) bei ihrem Auftritt in Köln humorvoll, aber deutlich erklärt, dass mit ihr wirklich alles in Ordnung ist.

Helene Fischer mit neuem Verband

Am Dienstag (29. August) war der beliebte Star mit einem neuen Verband gesichtet worden: "Helene plötzlich mit Tape am Arm: Schon wieder Unfall am Unglücks-Trapez?" fragte ‘Bild’ sogleich. Das stellte Helene nun richtig: "Es geht um dieses Tape hier", sagte sie und zeigte ihren Arm. "Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so", stellte sie klar und erklärte: "Es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt. Das ist alles." Und bei dieser Gelegenheit räumte sie auch gleich mit Gerüchten auf, dass sie sich für ihre Konzerte mit Schmerzmitteln fitspritzen lasse. "Ihr Lieben, das Einzige, das ich mir spritzen lasse, sind Endorphine", scherzte sie. "Und ein paar Drogen und so, damit ich hier die Show überstehe... natürlich nicht! Das ist totaler Quatsch, wirklich." Helene Fischer ist also wirklich wieder in Topform, und das bewies sie ihren Fans in Köln.

Trapeznummer entschärft

Ihre Verletzung, die sie nach einem gefährlichen Unfall am Trapez erlitt, nimmt die Mutter einer kleinen Tochter durchaus ernst. "Ich bin nicht leichtsinnig. Ich bin eine Künstlerin, die sich gerne Herausforderungen stellt. Und ja, ich habe mich dieses Mal auch irgendwo an meine Grenzen gebracht", gestand Helene kürzlich im Gespräch mit RTL. Darum habe sie diese artistische Einlage mittlerweile ein wenig abgeändert, denn: "Ich bin keine Maschine, auch mir passieren Fehler. Das will ich mir selbst und dem Publikum nicht zumuten. Trapez bleibt drin – ja, aber wir haben ein alternatives Ende gefunden." Da werden vor allem die vielen Fans aufatmen, denen Helenes Akrobatik ohnehin zu waghalsig ist und die betonen, dass sie wegen der Musik in ihre Konzerte gehen. Wer keine ihrer Shows besuchen kann oder einfach nicht genug bekommen kann, darf sich auf den gerade verkündeten Nachholtermin der ausgefallenen ‘Helene Fischer Show’ im Fernsehen freuen – am 25. Dezember wird die Sängerin die Zuschauer*innen mit ihrem bunten Showprogramm begeistern: "Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe – all das, was ihr heute auch erleben dürft", versprach Helene Fischer in Köln.

Bild: Malte Ossowski / SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images