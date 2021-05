Allgemein | STAR NEWS

Neue Reality-Show: Traut sich Paris Hilton endlich?

DE Showbiz - Paris Hilton (40) ist die Braut, die sich nicht traut. Insgesamt vier Mal ließ sich die Reality-Queen und Socialite bereits einen Verlobungsring an den Finger stecken, doch vor den Traualtar schaffte sie es nicht ein einziges Mal. Jetzt ist sich Paris allerdings sicherer denn je zuvor, dass Carter Reum (40) der Mann fürs Leben ist. So sicher, dass sie die Hochzeit als Teil ihrer neuen Reality-Soap plant.

"Eine Menge schöner Momente"

Die Hotelerbin und der Geschäftsmann sind seit Dezember 2019 ein Paar, im Februar 2021 steckte er seiner Liebsten einen dicken Verlobungsklunker an den Finger. Der soll diesmal auch wirklich zur Hochzeit führen. Dafür soll die Reality-Reihe 'Paris in Love' sorgen, mit der wir aus erster Hand Zeugen der großen Liebe der beiden werden. Die Kamera wird dabei sein, wenn die Planungen für den großen Tag laufen und auch draufhalten, wenn beide "Ja" sagen. "Die Vorbereitungen, mein Junggesellinnen-Abschied, die Anproben für mein Kleid…es wird eine Menge schöne Momente geben", freute sich der Star in der US-Show 'Extra'.

Paris Hiltons Zukünftiger ist kamerascheu

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Paris Hiltons Auserwählter war zunächst wenig begeistert von der Idee, sich rund um die Uhr in die Karten schauen zu lassen. Carter Reum hält sich lieber aus dem Rampenlicht fern — ob er da mit Paris wirklich die richtige Frau gefunden hat? "Ich bin noch immer dabei, ihn zu überreden", gestand die Hotelerbin. "Er mag keine Kameras. Er lehnt den roten Teppich ab, gibt keine Interviews. Er ist so auf sein Geschäft fixiert, und das liebe ich an ihm."

Trotz dieser Zurückhaltung ist Paris zuversichtlich, dass alles gut gehen wird. "Ich bin einfach außer mir vor Freude. Es fühlt sich an, als hätte ich endlich meinen Märchenprinzen für ein Happy End gefunden. Er ist einfach unglaublich, ich kann meinen nächsten Lebensabschnitt kaum erwarten." Bleibt nur zu hoffen, dass Paris Hiltons Märchenprinz nicht im letzten Moment Lampenfieber bekommt.

Bild: Adriana M. Barraza/WENN/Cover Images