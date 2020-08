Allgemein | STAR NEWS

Neue Delikatesse? Steffen Henssler serviert Gummiband

DE German Stars - Dass Steffen Henssler (47) gut kochen kann, ist kein Geheimnis. Doch an dem, was der TV-Star und Koch am Sonntagabend in der Sendung 'Grill den Henssler' zusammenstellte, hätte die Jury wohl lange zu kauen gehabt.

Ungenießbares Extra

Dabei hatte eigentlich alles so gut ausgesehen. Obwohl Steffen Henssler skeptisch angesichts des superkritischen Juroren Christian Rach war, zeigte sich der Gourmet-Kritiker großzügig bei der Punkteverteilung. Ganze neun von zehn Punkten wurden dem Starkoch schon für die Vorspeise zugedacht. Der Grund für den Abzug von der Bestnote war allerdings eher peinlich: Steffen hatte nämlich ein Gummiband auf dem Teller vergessen! "Ich hätte sonst zehn gegeben", versicherte Rach.

Steffen Henssler hängt alle ab

Doch damit war der Punkteregen noch lange nicht abgestellt, denn auch das Hauptgericht, eine käsegefüllte Frikadelle, fand vor den Augen des Essens-Richters Gnade: Noch einmal neun Punkte. Beim Dessert aus karamellisiertem Sellerie kam Rach derart ins Schwärmen, dass er gestand: "Dieser kleine Teller war für mich wirklich perfekt!" Dennoch musste sich Steffen einer Kandidatin beim Nachtisch geschlagen geben: Sängerin Vanessa Mai (28, 'Der Himmel reißt auf') triumphierte mit voller Punktzahl. Steffen Henssler trug den Gesamtsieg davon — trotz Gummiband.