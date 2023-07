Allgemein | STAR NEWS

Einsatz gegen Raser Steffen Henssler: “Knarre am Kopf”

DE Deutsche Promis - Steffen Henssler (50) ist nicht gerade ein langsamer Autofahrer. Der Starkoch liebt die Geschwindigkeit und braust dann auch mal mitten in der Nacht in der Stadt. Jetzt erinnerte er sich an einen Vorfall, der sich ereignete, bevor er ein Star wurde.

“Knarre am Kopf”

"Es war nichts los", verteidigte sich der Küchenchef gegenüber Verona Pooth (55) in deren Sendung 'More than Talking'. Und so seien er und sein Bruder um zwei Uhr morgens mit dem Porsche im "hohen dreistelligen Bereich" durch die Straßen geprescht. Gelbe und rote Ampeln wurden gepflegt ignoriert. Bis dann die Polizei auf die beiden Geschwindigkeitssünder aufmerksam wurden. Das Auto wurde eingekesselt. Die Beamten kamen aus ihren Autos und es wurde ungemütlich. "Ich eine Knarre am Kopf, mein Bruder eine Knarre am Kopf." Der Fernsehstar wurde unsanft aus dem Fahrersitz gerissen.

Steffen Henssler riskiert einen Scherz, der nach hinten losgeht

Aber auch da war Steffen Henssler die Situation noch nicht ganz bewusst. "Keine Aussage machen", rief er seinem Bruder im Scherz zu. Die Antwort war dann, dass er von den Polizisten am Kopf gefasst wurde und mal schnell auf die Motorhaube geknallt wurde. Die Hüter*innen des Gesetzes glaubten nämlich, dass sie das Auto geklaut hätten und damit "durch die Stadt geballert" wären. Die Situation konnte dann aufgeklärt werden.

Das Ganze hat den Restaurantbesitzer aber nicht zu einem besonnen Autofahrer erzogen. Im Gegenteil: Im Februar wurde ihm der Führerschein entzogen. Der Wahl-Hamburger wurde dabei erwischt, wie er auf der Autobahn gedrängelt hatte und ihm wurde ein Bußgeld aufgedrückt. Daraufhin hatte er Widerspruch eingelegt und behauptet, er sei gar nicht am Steuer gewesen. War er aber doch, und das brachte Steffen Henssler ein weiteres Bußgeld und den Entzug des Führerscheins für vier Wochen ein.

