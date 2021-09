Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk und ihr Rocker: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

DE Deutsche Promis - Nathalie Volk (24) hat allen Grund zum Strahlen: Am Mittwoch (1. September) überraschte das Model seine 755.000 Follower auf Instagram mit einer tollen Neuigkeit. Freund Timur (43) hat ihr die Frage aller Fragen gestellt.

"So glücklich wie noch nie!"

Nathalie teilte ein Foto, auf dem sie glücklich lächelnd ihren Verlobungsring präsentiert, einen beeindruckend dicken Klunker. Hinter ihr lächelt ein ebenfalls sehr happy aussehender Timur. Bei so viel Glück bedarf es nicht vieler Bildunterschriften. "Mein Ja für immer", schrieb die Ex von Unternehmer Frank Otto (64). 'Bild' berichtete derweil, dass die einstige Kandidatin von 'Germany's Next Topmodel' dem Boulevardblatt gegenüber die Verlobung bestätigt hat: "Wir haben uns heute, am 1. September, verlobt. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben!"

Nathalie Volk sagte am Strand Ja

Das Paar lebt in der Türkei, wo Timur ein Tattoo-Studio betreibt. In Deutschland wäre ein Zusammenleben schwierig, denn Nathalies Liebster ist ein verurteilter Straftäter und müsste hierzulande ins Gefängnis. Das scheint der Berufsschönheit allerdings wenig auszumachen.

In ihrer Instagram Story deutete Nathalie an, dass der große Moment anscheinend bei einem romantischen Essen am Strand stattfand. Sie teilte Fotos von einem opulenten Mahl mit Hummer und allem Drum und Dran. In einem kurzen Clip sieht man das glückliche Paar am Tisch sitzen, hinter ihnen rauscht das Meer. Kein Wunder also, dass Nathalie Volk Ja gesagt hat — jetzt warten Follower auf die Hochzeit!

