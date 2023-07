Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Jetzt kommt das Enthüllungsbuch

DE Deutsche Promis - Mit Ausnahme von ihrer Teilnahme an 'Germany's Next Topmodel' ist es manchmal schwierig, genau festzulegen, was Nathalie Volk (26) eigentlich so berühmt gemacht hat. Doch heutzutage kommen Schlagzeilen oft aus sich selbst heraus in Fahrt, und für Schlagzeilen sorgt das Model reichlich, vor allem durch seine Beziehungen.

"Ein Tag ohne Lügen"

Jetzt will die Berufsschönheit auspacken. Im September erscheint ihr Enthüllungsbuch. Es trägt den vielversprechenden Titel 'In meinen eigenen Worten — Ein Tag ohne Lügen'. Als Autorin ist Miranda DiGrande angegeben, ihr Künstlername. Klar, dass viele jetzt darauf hoffen, viel über ihre Beziehung mit dem Medienunternehmer Frank Otto (66) zu erfahren oder warum sie ihn für den Rocker Timur verließ, mit dem sie in die Türkei zog und sich sogar kurzfristig verlobte, nur um später wieder an der Seite von Frank Otto aufzutauchen, der ein Liebes-Comeback gegenüber 'Bild' zunächst ausschloss: "Das steht nicht zur Debatte." Auf der Website zu Nathalies Buch wird so einiges versprochen.

Dramatisches aus dem Leben von Nathalie Volk

So erwarten uns unter anderem Nathalie Volks Berichte "darüber, wie sie das Blut ihrer Eltern vom Marmorboden wischte, wie sie verklagt wurde, weil sie nicht schweigen wollte, wie sie Gebärmutterhalskrebs bekam und anfing, Kolibris und Shakespeare zu lieben. Wie sie entschied, dass ihre Geschichte keine Tragödie, sondern Komödie sein soll." Weiter heißt es: "Viele glauben, Nathalie Volk zu kennen. Aber wie können sie eine Person kennen, die selbst herausfinden musste, wer sie ist, wo sie steht und wo sie hinwill?" Sie habe sich im Rampenlicht "vom Mädchen zur Frau entwickelt, die jetzt Großes vorhabe. Sie studiere "an einer der besten Schauspielschulen, boxt sich als Mixed-Martial-Arts Kämpferin durch und versucht die Schläge, die sie einstecken musste, im größeren Kontext zu betrachten." Große Worte. Das Buch kann jetzt vorbestellt werden, ab dem 23. September wissen wir dann mehr über Nathalie Volk.

Bild: picture alliance / | -