Nathalie Volk und Frank Otto: Mehr Fragen als Antworten nach dem Liebes-Interview

DE Deutsche Promis - Ein Interview sollte Klarheit bringen, doch wie genau die Beziehung von Nathalie Volk (25) und Frank Otto (64) aussieht, wissen wir immer noch nicht. Am Rande des Hamburger Presseballs hatten das Model und der Unternehmer erstmals nach dem erneuten Anlauf für ihre Liebe Klartext geredet. Doch nach dem Interview mit RTL scheint irgendwie alles noch unklarer.

Keine Langzeit-Perspektive

So fühlten sich Zuschauer*innen nicht unbedingt wohl beim Geständnis der ehemaligen 'GNTM'-Teilnehmerin, dass sie in ihrem Freund eine Art Vaterersatz sehe, gleichzeitig aber von ihrem Kinderwunsch sprach. Frank Otto hingegen schien weniger langzeitorientiert zu denken, sagte zum Beispiel: "Ich denke nicht unbedingt, dass ich der Mann sein muss, der Nathalie glücklich macht für alle Zeit. Ich möchte die Zeit, die wir miteinander verbringen, gut verbringen. Sie hat sowieso eine länger andauernde Zukunft als ich, von daher setze ich mich da nicht unter Druck." Große Liebe klingt anders. Für das größte kollektive Stirnrunzeln sorgte aber die Aussage Nathalies, ihr neuer und alter Freund habe sie bei ihrem Rocker-Verlobten Timur "rausgekauft". Auf Nachfrage wollte sie das nicht weiter ausführen.

Nathalie Volk schlägt zurück

Zwei Tage nach dem Interview gibt es also mehr Fragen zu Nathalie Volk und Frank Otto als das Gespräch Antworten gegeben hat. Inzwischen scheint auch dem Model klar geworden zu sein, wie bizarr das Ganze auf die Zuschauer gewirkt hat. In ihrer Instagram Story mahnte sie ihre 1,8 Millionen Follower, dass auch Original-Zitate manchmal neu zusammengeschnitten ein anderes Bild ergeben, als was sich im Interview tatsächlich abgespielt hat. Inzwischen hat sich übrigens auch Timur zu Wort gemeldet und auf Instagram Screenshots von Chatnachrichten veröffentlicht, die offenbar nach der Trennung geschickt wurden. Darin schrieb Nathalie: "Ich liebe dich noch immer, mein Schatz." Am Dienstagmorgen (14. Juni) war daraufhin in ihrer Instagram Story zu lesen: "Nett, dass manche Menschen noch meine Nachrichten, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, noch aufheben." Kommt es jetzt zum offenen Schlagabtausch zwischen Timur und Nathalie Volk?

Bild: Media Punch/INSTARimages.com