Nathalie Volk: Plant sie etwa eine Familie?

DE Deutsche Promis - Model Nathalie Volk (24) wehrt Gerüchte ab, dass sie mit ihrem Verlobten Timur Akbulut ein Kind erwartet. Jetzt steet erstmal ein anderes Großereignis an.

Wenn's passieren soll...

Die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin hat sich bekanntlich verlobt und freudestrahlend auf Instagram ihren netten Klunker präsentiert. Danach gab es gleich Spekulationen, dass das Paar heiraten wolle, weil Nachwuchs unterwegs sei. Aber Gemach! Im Interview mit 'Gala' wiegelte die Berufsschönheit ab: "Klar würden Timur und ich uns auf ein Baby freuen. Das wäre nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber sowas kann man nicht planen. Sowie Gott es möchte – wenn's passieren soll, dann passiert's."

Nathalie Volk möchte eine große Hochzeit

Nun wird aber erstmal die Hochzeit geplant und die soll recht groß ausfallen. Corona darf auch keinen Strich durch die Rechnung machen und so plant da Paar, erst nächstes Jahr endgültig Ja zu sagen, wenn es dann hoffentlich keine Reisebeschränkungen gibt, denn die Gäste aus Deutschland müssen dann den Weg in die Türkei finden, wo die Hochzeit stattfindet.

Ob Frank Otto (64) auch eingeladen ist, muss man sehen. Der Unternehmer war schließlich fünf Jahre mit der Braut zusammen und hing sehr an ihr. Aber er hat sich gefangen und ihr laut 'Bunte' zur Verlobung gratuliert. Der Hamburger telefoniert noch regelmäßig mit seiner Ex: "Die Dinge, die ich mit ihr berede, betreffen ihre Karriere und da stehen wir in gutem Kontakt." Es könnte also gut sein, dass Frank Otto bei der Hochzeit von Nathalie Volk und Timur Akbulut dabei ist.

