Nathalie Volk: Nach Schock-Diagnose wieder im Rampenlicht

DE German Stars - Nathalie Volks (23) Fans haben sich große Sorgen um ihren rothaarigen Liebling gemacht. Das Model musste Anfang Jahres die Schreckensnachricht verkraften, dass bei ihr Gebärmutterhalskrebs im frühen Stadium diagnostiziert wurde. Sie nahm sich eine Auszeit von Social Media.

Nathalie Volk kann wieder lächeln

Seit Mitte April war es ruhig auf ihrem beliebten Instagram-Kanal. Doch jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen von der Schönheit – ein positives, sogar. Auf einem Foto strahlt sie überglücklich in die Kamera, hält ihren Fans ihre Sommersprossen entgegen und kommentiert das Bild mit einer Weisheit des Philosophen Lao Tzu: "Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schafft Tiefe. Güte beim Geben schafft Liebe." Auf einem weiteren aktuellen Foto zeigt sie sich an der Seite einer Freundin, schreibt dazu, dass sie Freunde für immer seien. Nathalies Fans sind froh, dass es dem Model wieder besser zu gehen scheint.

Hochzeit oder nicht?

Im Februar hatte sie für Irritationen gesorgt, als sie Bilder gepostet hatte, die wie eine Hochzeit aussahen. Hatten sie und ihr Verlobter, der Unternehmer Frank Otto, sich etwa in Nashville, Tennessee, das Ja-Wort gegeben? Frank sah sich zu einem Statement genötigt, nachdem er mit Glückwünschen überschüttet worden war: "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!" Ob Nathalie Volk und Frank Otto ihre Liebe in diesem Jahr noch krönen werden?