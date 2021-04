Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Geburtstagsfeier in der Türkei für Timur

DE Deutsche Promis - Nachdem Nathalie Volk (24) einst bereits mit ihrer im TV vielmals zelebrierten Liebe zu Unternehmer Frank Otto (63) viele in Erstaunen versetzt hatte, sorgte ihre Trennung und neue Liebe zu Timur A. (43) für mindestens ebenso große Verblüffung. Jetzt feierte sie mit ihrem Rocker dessen 43. Geburtstag in der Türkei.

Nathalie Volk lebt jetzt in der Türkei

Nathalie war erst als 'GNTM'-Teilnehmerin und dann als Freundin von Frank Otto berühmt geworden. Mit ihrem Umzug in die Türkei legte sie eine plötzliche Kehrtwende hin – alles aus Liebe. Sie lebt seit Ende 2020 bei ihrer neuen Liebe Timur A. (43). Der Hell's Angels-Rocker war nach einer Verurteilung wegen Totschlags aus Deutschland in die Türkei abgeschoben worden. Nathalie schwärmte, wie gut sie sich in seiner Rockergang aufgehoben fühle, die sich wie eine Familie um sie kümmere.

Nathalie und Timur feiern am Strand

In Instagram postete Nathalie, die sich jetzt auch Miranda DiGrande nennt, Glückwünsche und ein Video, das die Rockerparty in einer Strandbar zeigt, Champagner und schwarze Torte inklusive. "Alles Gute zum Geburtstag an die netteste, mutigste und schönste Person, die ich je gekannt habe. Ich liebe Dich jeden Tag mehr, mein Engel", schwärmt sie auf Instagram, wofür Timur sich mit den Worten "Danke, mein Baby, dass du mein Leben versüßt. Love You My Queen" bedankt. Nathalie Volk sieht an der Seite ihres Freundes glücklich aus, aber man darf jetzt schon gespannt sein auf ihren nächsten Coup.

Bild: Miranda DiGrande / Instagram