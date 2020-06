Allgemein | STAR NEWS

Natascha Ochsenknecht: Dieser Schmerz wird nie heilen

DE German Stars - Natascha Ochsenknecht (55) hat offen über das dunkelste Kapitel ihres Lebens gesprochen. Dieses trug sich zu, als ihr Sohn Wilson Gonzalez (30) im Alter von sechs Jahren sexuell missbraucht wurde. Der Schmerz ist bis heute unvergessen.

Frühe Reue

Bei dem Mann habe es sich um einen Freund der Familie gehandelt. Natascha hatte ihn auf der Arbeit kennengelernt und Vertrauen zu ihm gefasst. So kam es, dass die ihren damals sechs Jahre alten Sohn Wilson Gonzalez in seine Obhut gab. Natascha hatte damals einen Babysitter gebraucht, da sie sich für einige Zeit im Ausland aufhielt. Es habe jedoch nicht lange gedauert, bis Natascha ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bekam und ihr bewusst wurde, dass es keine gute Idee war Wilson ihrem Bekannten anzuvertrauen.

Natascha Ochsenknecht ließ den Missbrauchstäter wegsperren

Noch während ihres Auslandsaufenthalts habe sie ihre Entscheidung bereut, wie sie im Bild-Onlinetalk 'Jetzt reden Vier' gestand. Nach ihrer Rückkehr habe sie sich Zugang zur Wohnung des Mannes verschafft und zudem herausgefunden, dass "er elf mal wegen Kindesmissbrauch vorbestraft" war. Natascha habe dann herausfinden müssen, dass er sich in ihrer Abwesenheit auch an ihrem Sohn vergangen habe. Die Unternehmerin erstattete Anzeige und sorgte dafür, dass ihr Bekannter eine Gefängnisstrafe absitzen musste. Doch Natascha Ochsenknecht weiß auch: "Du kannst dein Kind nicht hundertprozentig schützen. Dieser Schmerzt wird nie heilen."