Ganz gerecht: Natascha Ochsenknecht hat kein Lieblingskind

DE Deutsche Promis - Alle werden mit gleicher Liebe beschenkt: Natascha Ochsenknecht (58) findet, dass sie drei tolle Kinder hat und wenn sie wählen sollte, welches sie lieber hat, käme sie ins Schwitzen.

Wer ist Mamas Augapfel?

Der Reality-Star ('Diese Ochsenknechts') wurde aber tatsächlich im RTL-Interview gefragt, ob nun Wilson (32), Jimi Blue (31) oder Nesthäkchen Cheyenne (22) Mamas Augapfel wären. "Nee, das finde ich schwierig", gab die gebürtige Düsseldorferin zurück und zählte dann als Beweis die Qualitäten ihrer Brut auf: "Wilson ist der Erstgeborene, Jimi wurde mir zweimal geschenkt, ich habe vor Jimi ein Kind verloren, Jimi ist an dem Tag geboren worden, an dem ich das Kind verloren habe und Cheyenne ist das einzige Mädchen." Jedes Kind hätte sein Alleinstellungsmerkmal, aber dies würde nicht dazu führen, dass sie es mehr liebt.

Natascha Ochsenknecht ist Uwe Ochsenknecht dankbar

Der Nachwuchs sei auch der Grund, warum sie sich immer noch gut mit ihrem Ex Uwe Ochsenknecht versteht. Die beiden waren bis 2012 miteinander verheiratet. "Er hat mir drei tolle Kinder geschenkt. Er war immer meine Nummer Eins", lobte Natascha Ochsenknecht ihren Ex-Gatten. Wenn sie wieder heiraten würde, müsste der Mann eine "absolute Granate" sein, ansonsten sei sie nicht interessiert. Momentan lebt sie allein in Berlin, aber sie hat genügend mit ihrer Familie zu tun, auch wenn die nicht in derselben Stadt lebt. Social Media hilft, den Kontakt zu halten, aber das sei manchmal ein wenig schwierig, denn die Fetzen könnten schon mal fliegen. "Wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Familiengruppe, aus der Cheyenne gerne mal austritt, wenn es Zoff gibt. Aber nach einem Tag meldet sie sich dann wieder, weil ihre Tochter die Omi sehen möchte, und wir fügen sie wieder hinzu", lachte Natascha Ochsenknecht, die die Familienstreitigkeiten mit Humor nimmt.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images