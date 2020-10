Allgemein | STAR NEWS

Natascha Ochsenknecht: Besorgter Appell an ihre Fans

DE German Stars - Natascha Ochsenknecht (56) ist in großer Sorge. Die Unternehmerin ist Mutter der beiden Söhne Jimi Blue (28) und Wilson Gonzalez (30). Beide befanden sich am vergangenen Donnerstag in einem Club, in dem letzterer als DJ auflegte. Jimi Blue war als Gast zugegen.

Bestürzende Geschichte

Doch der Abend verlief nicht wie geplant. Am nächsten Morgen musste sich der Schauspieler erbrechen, konnte sich an nichts erinnern. Hat er einfach nur zu viel getrunken oder hat ihm jemand, wie er und seine Mutter Natascha vermuten, etwa K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt? Nachdem Jimi Blue die bestürzende Meldung seines Filmrisses öffentlich gemacht hatte, meldet sich nun auch seine Mama auf Instagram mit einem Video zu Wort. Sie will damit nicht nur ihre Sorge um ihren Sohn teilen, sondern auch ihre Abonnenten auf Social Media warnen. Da K.O.-Tropfen geschmacksneutral sind und somit nur schwer zu erkennen, müsse man in Clubs, Bars und Restaurants immer ein Auge auf sein Glas behalten.

Natascha Ochsenknecht warnt eindringlich

Natascha erinnert sich: "Das ist tatsächlich nicht witzig. Ich hab mit ihm in dieser Phase telefoniert. Er kann sich an nichts erinnern, das heißt, es fehlt ein Tag in seinem Gedächtnis. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist, wenn in eurem Leben ein Tag fehlt. Das ist richtig blöd. Es hat noch drei Mädels erwischt und es ist tatsächlich so, dass wir jemanden im Auge haben, der damit wohl schon öfter zu tun hatte und anscheinend schon vor Gericht war. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Passt auf euch auf, achtet auf eure Getränke und auf die Leute, mit denen ihr zusammen seid." Es bleibt zu hoffen, dass Natascha Ochsenknecht, ihre Familie und die Polizei den Täter dingfest machen können, sollte es sich tatsächlich um K.O.-Tropfen gehandelt haben.