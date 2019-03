Allgemein | STAR NEWS

Natalie Portman: Schauspieltipps für Stars von morgen

Darstellerin Natalie Portman (37) hat sich von ‘MasterClass’ unter Vertrag nehmen lassen. Das Unternehmen hat sich damit einen Namen gemacht, Größen aus dem Showbusiness dazu zu verpflichten, mehrere Videos aufzunehmen und darin Tipps für ihren jeweiligen Beruf zu geben. Unter anderem haben bereits Helen Mirren (73), Samuel L. Jackson (70) und Dustin Hoffman (81) ‘MasterClass’-Videos aufgenommen und darin Tipps für angehende Schauspieler gegeben.

Worum geht es?

Natalie Portman gesellt sich nun in diese Reihe und hat auch schon einen Plan, was genau sie mit den Videos vor hat. In einem Statement erklärt sie: "Schauspielern ist eine Erfahrung, die unglaublich viel Spaß macht. Es geht um die Verbindung zwischen Empathie und Spiel. Du solltest frei sein, um etwas erschaffen zu können, um neue Dinge auszuprobieren und Fehler zu machen. So habe ich das gelernt. In dieser Klasse werde ich mit euch teilen, was ich in 25 Jahren als Schauspielerin gelernt habe; Dinge, die für mich funktioniert haben, von denen ich weiß, dass sie auch bei anderen funktioniert haben, und Dinge, die ich selbst herausgefunden habe."

Fiktiv und real

Im Rahmen ihrer eigenen Videoreihe wird Natalie auch Szenen aus ihren Filmen wie ‘Black Swan’ und ‘Jackie’ zeigen, um zu demonstrieren, wie sie fiktive sowie reale Figuren aufgebaut, wie sie das Bewusstsein für einen Charakter entwickelt und wie sie die Stimmen und Dialekte für die verschiedenen Rollen erarbeitet hat. Diesbezüglich wird sie auch Übungen verraten, die ihr Dialekt-Coach ihr einst beigebracht hat. Ob Natalie Portman da einen Kollegen heranzüchtet, der bald eine Dankesrede bei den Oscars halten wird?

© Cover Media